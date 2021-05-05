Goleira do Corinthians, Tainá Borges passa por cirurgia no joelho

Crédito: Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians informou que a goleira Tainá Borges, da equipe feminina, foi submetida a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O tempo de recuperação não foi divulgado, mas em breve ela iniciará o tratamento com fisioterapia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui

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Tainá sofreu a lesão no dia 25 de abril, na partida contra o Botafogo, na Fazendinha, pelo Brasileirão Feminino. Naquela ocasião, inclusive, a meia Giovanna Crivelari precisou terminar o jogo atuando no gol, já que todas as substituições já haviam sido feitas. O Timão venceu o duelo por 3 a 1.

A cirurgia foi realizada pelo Dr. Joaquim Grava e sua equipe nesta quarta-feira. Segundo o comunicado do clube, Tainá passa bem e assim que possível começará o tratamento com sessões de fisioterapia de olho no retorno aos gramados. O prazo para a volta não foi informado, mas operações desse tipo exigem de seis a oito meses de recuperação, ou seja, talvez só para 2022.

Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians:

"Nesta quarta-feira, a goleira Tainá Borges realizou procedimento cirúrgico para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A operação foi realizada pelo Dr. Joaquim Grava e sua equipe.