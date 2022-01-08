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Goleada histórica do Vasco e vitória do Palmeiras: veja os jogos já finalizados deste sábado na Copinha

Verdão venceu mais uma e Vasco atropelou o seu rival; confira os resultados de hoje...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 18:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 18:14

A Copa São Paulo segue com jogos das 2ª e 3ª rodadas, com destaques para a vitória do Palmeiras, mesmo bastante desfalcado, sobre o Real Ariquemes-RO, e a maior goleada desta edição do torneio, do Vasco sobre o Rio Claro. Confira abaixo todos os resultados dos jogos já finalizados neste sábado.Grupo 313h15 - Mirassol 3 x 2 Sport (PE) - 3ª rodada11h - Confiança (SE) 1 x 2 Taguatinga (DF) - 3ª rodada
Grupo 414h15 - Desportivo Aliança (AL) 3 x 0 Andirá (AC) - 3ª rodada
Grupo 1713h - Desportivo Brasil 0 x 1 IAPE (MA) - 2ª rodada15h15 - Botafogo (SP) 0 x 0 Goiás - 2ª rodada
Grupo 1813h - Paulista 2 x 0 Bragantino (PA) - 2ª rodada15h15 - São Bernardo FC 1 x 1 Ceará (CE) - 2ª rodada
Grupo 2014h - Retrô (PE) 0 x 2 Cruzeiro - 2ª rodada
Grupo 2414h - Rio Claro 0 x 12 Vasco - 2ª rodada
Grupo 288h45 - Água Santa 3 x 0 Assú (RN) - 2ª rodada11h - Real Ariquemes (RO) 0 x 3 Palmeiras - 2ª rodada
Grupo 3013h - Ibachina 3 x 0 Serranense (MG) - 2ª rodada15h15 - Inter de Limeira 1 x 2 Náutico (PE) - 2ª rodada
Grupo 3213h - Nacional 1 x 1 Real Brasília (DF) - 2ª rodada15h15 - Capivariano 2 x 1 Coritiba (PR) - 2ª rodada
Crédito: EndrickmarcoudoisnotriunfodoPalmeirasnaCopinha(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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