Goleada histórica do Vasco e vitória do Palmeiras: veja os jogos já finalizados deste sábado na Copinha

A Copa São Paulo segue com jogos das 2ª e 3ª rodadas, com destaques para a vitória do Palmeiras, mesmo bastante desfalcado, sobre o Real Ariquemes-RO, e a maior goleada desta edição do torneio, do Vasco sobre o Rio Claro. Confira abaixo todos os resultados dos jogos já finalizados neste sábado.Grupo 313h15 - Mirassol 3 x 2 Sport (PE) - 3ª rodada11h - Confiança (SE) 1 x 2 Taguatinga (DF) - 3ª rodada