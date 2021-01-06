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Goleada histórica do Palmeiras sobre o River Plate faz SBT bater recorde de audiência

Emissora que comprou os direitos da Libertadores alcançou ótimos números com o Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 00:29

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 00:29

Crédito: Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP
Não foram somente os palmeirenses que ficaram enlouquecidos com a histórica vitória do Verdão por 3 a 0 sobre o River Plate, em Buenos Aires, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores 2020. O SBT também comemorou bastante o triunfo do time de Abel Ferreira sobre a equipe de Marcelo Gallardo.
Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
Com mais de 18 pontos de audiência, o canal de Silvio Santos bateu o seu recorde de audiência dos últimos dois anos.
No segundo tempo da partida, quando o Palmeiras fez mais dois gols sobre o River Plate, a audiência chegou a bater 18.2 e ficou perto de ultrapassar a Globo, o que seria algo histórico para a emissora.
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresO jogo marcou 15.6 de média, 18.2 de pico e 23.2% de share. Foi a maior audiência da Libertadores no SBT, e a melhor média da emissora desde 27 de agosto de 2018.
O SBT garantiu os direitos de transmissão da Libertadores somente para esta edição, e ainda irá transmitir o jogo de volta da semifinal, no Allianz Parque, na semana que vem, além da final no dia 30 de janeiro, em jogo único, no Maracanã.

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