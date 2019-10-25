Goleada do Fla atinge maior audiência da história da Libertadores

O zagueiro Pablo Marí marcou o quarto gol do Flamengo e comemorou com o atacante Bruno Henrique Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

As semifinais da Libertadores registraram números históricos para o Grupo Globo, em especial, a partida de quarta-feira entre Flamengo e Grêmio. A goleada do Rubro-Negro atingiu a maior audiência da história de um jogo da Libertadores transmitido pela Globo, seguindo as novas métricas de audiência usadas pelo IBOPE desde 2000.

Os números são tão expressivos que se assemelham a partidas decisivas da Seleção Brasileira, sendo a maior audiência do futebol na Globo desde as oitavas de final da Copa do Mundo 2018 entre Brasil e México, que registrou 56 pontos. Deixando de lado os jogos da Seleção, esta foi a maior audiência do futebol em 15 anos, desde o segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2004 entre o próprio Rubro-Negro e o Santo André.

Em São Paulo, a partida registrou 32 pontos e 48% de participação. Este foi o recorde de audiência da Libertadores em 2019, incluindo os jogos envolvendo times paulistas. Um dado interessante foi que ficou apenas um ponto abaixo da audiência da semifinal da Libertadores 2018, entre Palmeiras e Boca Juniors.

Já em Porto Alegre, a partida registrou 46 pontos de audiência e 66% de participação da audiência entre canais abertos, registrando o recorde da Libertadores 2019 e a maior audiência da Libertadores desde a final da edição de 2017, entre Lanús e Grêmio, que marcou 51 pontos na cidade. Houve também um acréscimo de dois pontos (5%) nos números em relação ao primeiro jogo entre os dois clubes, que foi realizado na cidade.

Já a partida entre River Plate e Boca Juniors, transmitida na última terça-feira pelo Sportv, também registrou números impressionantes para os padrões da TV a cabo. O jogo marcou 12.2 pontos de audiência em domicilios com TV fechada, batendo o recorde do jogo de ida, que registrou 8,7 pontos, deixando o canal no segundo lugar no geral entre as emissoras (incluindo TV aberta), apenas atrás da Rede Globo.