Gol contra salva, e Fluminense vence o Atlético-GO pela Copa do Brasil

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Em partida de muitos erros e até sonolenta em vários momentos, o Fluminense contou com um gol contra de João Victor para vencer o Atlético-GO por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com isso, o Tricolor sai com a vantagem do jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O confronto de volta será na semana que vem, quinta, em Goiânia, às 20h.

No próximo domingo, o Flu viaja a Recife para encarar o Sport, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro de dois jogos fora de casa. A partida será às 20h30. Já o Atlético-GO receberá o Atlético-MG no sábado, às 21h. O Dragão, por outro lado, atua duas vezes em seus domínios.

SEM GRANDES EMOÇÕES

O primeiro tempo foi de equilíbrio na posse de bola, mas quase nenhuma chance de perigo criada pelas duas equipes. Do lado do Fluminense, o novo ataque montado com Luiz Henrique teve dificuldades para acertar os espaços sem uma referência, já que o jovem, por não ser centroavante, se movimentou bastante. Pelo Atlético-GO, o contra-ataque rápido foi a principal arma, que até assustou o Tricolor. Com Hudson abrindo espaços na marcação no meio, o time visitante passou com facilidade pelo setor, mas foi travado na defesa.

AS CHANCES

Apesar de um jogo fraco e de poucas ideias, o Flu foi o único que conseguiu finalizar no gol. A primeira chance foi com Wellington Silva, de cabeça, e a segunda em cobrança de falta de Nenê no ângulo, defendida pelo goleiro do Atlético-GO. No total, foram seis chutes do Tricolor e duas do Rubro-Negro.SONOLENTO

Com muita marcação e pouca criatividade dos dois lados, os treinadores promoveram mudanças nas equipes para tentar dinamizar mais o confronto. A melhor oportunidade foi com um bom passe de Marcos Paulo para Luiz Henrique, aos 23 minutos, mas o goleiro adversário saiu bem no lance. A partir das entradas de Paulo Henrique Ganso e Miguel, os donos da casa ocuparam mais o campo de ataque, mas tiveram muita dificuldade para ganhar os espaços e chegar na área.

O GOL SAIU, MAS CONTRA

Os dois lados erraram demais ao longo da segunda etapa e foi justamente de um lance assim que saiu o único gol da partida. Aos 31 minutos, Egídio cobrou escanteio e João Victor, sozinho na área, mandou de cabeça para o próprio gol, abrindo o placar para o Fluminense. Depois disso, os minutos finais foram de mais intensidade. O Atlético se expôs mais em busca de um resultado melhor e o Flu aproveitou alguns espaços para levar perigo, mas o marcador não voltou a mudar.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 1X0 ATLÉTICO-GOData/Hora: 16/09/2020, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Cartões amarelos: Luccas Claro (FLU), Ferrareis, Kayzer, João Victor (ACG)Cartões vermelhos: - Gols: João Victor (contra) (31'/2ºT) (1-0)

FLUMINENSE: Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Hudson, Dodi (André - 41'/2ºT), Nenê (Ganso - 14'/2ºT); Michel Araújo (Marcos Paulo - intervalo), Luiz Henrique (Yago Felipe - 33'/2ºT) e Wellington Silva (Miguel - 14'/2ºT). Técnico: Odair Hellmann.