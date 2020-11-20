Goiás x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Peter Leone/O Fotográfico

Em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Palmeiras se enfrentam no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiania–GO, neste sábado (21), às 21h (de Brasília).

O Verdão entra na rodada na quinta colocação com 34 pontos conquistados e vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão (Atlético-GO, Atlético-MG, Vasco e Fluminense), Na última rodada, bateu o Fluminense por 2 a 0, no Allianz Parque.

Já o time goiano é o último colocado da competição nacional, com 12 pontos. A equipe perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, em casa, no seu último confronto.

No primeiro turno, no Allianz, Palmeiras e Goiás empataram por 1 a 1 (o gol alviverde foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez).SURTO DE COVID-19 NO PALMEIRAS

Ao todo, são 17 atletas do Verdão diagnosticados com a Covid-19: Alan Empereur, Matias Viña, Danilo, Rony, Gustavo Scarpa, Gabriel Silva, Gabriel Veron, Jailson, Vinicius, Kuscevic, Quiñonez, Pedro Acácio, Marino, Raphael Veiga, Willian, Aníbal e Breno Lopes.

VOLTA DE LUAN

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (20), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Goiás, e a novidade foi o zagueiro Luan, de volta após infecção de Covid-19.

O camisa 13, desfalque nos dois jogos contra o Ceará pela Copa do Brasil e na partida contra o Fluminense pelo Brasileiro, trabalhou junto dos companheiros e pode voltar à lista de relacionados.

GABRIEL MENINO RECUPERADO

O técnico Abel Ferreira ganhou um reforço importante: Gabriel Menino vai completar, neste sábado (21), o 11º dia após testar positivo para a Covid-19 e a CBF o liberou para jogar após verificação de exames protocolares que comprovaram a condição física do atleta, visto que o lateral se manteve assintomático durante todo o período de isolamento.Horário, transmissão e arbitragem: os dados de Goiás x Palmeiras

Data: 21 de Novembro de 2020Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiania – GO

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo-RJAssistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ e Lilian da Silva Fernandes Bruno-RJVAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-RJ, Alisson Sidnei Furtado-TO e Daniel do Espirito Santo Parro-RJ

Transmissão: – PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil), com narração do Gustavo Vilani, comentários de Ricardinho e Carlos Lino, Paulo Cesar de Oliveira na Central do Apito e Karla Izumi nas reportagens.

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE GOIÁS E PALMEIRAS:

GOIÁS: Tadeu; Iago Mendonça, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Breno, Ariel Cabral e Gustavo Blanco; Keko, Fernandão e Douglas Baggio. Técnico: Augusto César (interino)

Desfalques: Vinícius Lopes (machucado)Pendurados: Rafael Moura, David Duarte, Fernandão, Heron, Vinicius Lopes, Caju, Ratinho e Luiz Gustavo;Suspensos: Ninguém;Voltam de suspensão: Breno (Cartão Vermelho após o 2º Amarelo)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Esteves (Renan); Patrick de Paula, Gabriel Menino, Mayke e Lucas Lima; Marcelinho e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira