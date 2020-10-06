Goiás x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Crédito: Último duelo entre Goiás e Fluminense em Goiânia aconteceu no Brasileirão de 2019, e o Esmeraldino levou a melhor (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Nesta quarta, o Fluminense visita o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha, às 20h30, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras busca se recuperar na competição após o empate contra o Botafogo no último domingo. Já o Esmeraldino tenta reencontrar o caminho das vitórias e deixar a lanterna da competição.

Do lado do Fluminense, a equipe ainda não contará com o retorno de nove dos dez jogadores que testaram positivo para Covid-19 e ficaram de quarentena durante 10 dias. André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento participaram dos treinos físicos, mas após avaliação do departamento médico e da preparação física, os atletas não foram relacionados para a partida desta quarta-feira.

Já o meio-campista Paulo Henrique Ganso ainda não cumpriu os dez dias determinados pelo protocolo da CBF e está fora do jogo. Além dele, Yuri com pubalgia, Wellington Silva com uma lesão na coxa esquerda e Frazan em fase de transição desfalcam o time. Outro nome importante que ficará de fora é o do uruguaio Michel Araújo, suspenso.

No Esmeraldino, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com Sandro e Keko, que estão lesionados. Além deles, David Duarte, expulso contra o Santos, e Daniel Bessa, suspenso, não poderão jogar. A equipe não vence há duas rodadas e tem apenas 9 pontos na competição. Apesar de ter três jogos a menos que os adversário, o grupo precisa ligar o sinal de alerta e reagir. FICHA TÉCNICA

GOIÁS x FLUMINENSE

Data-Hora: 07-10-20 - 20h30Local: Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha, Goiânia (GO)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP- FIFA)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Evandro de Melo Lima (SP)Árbitro de vídeo: José Cláudio Rocha Filho (SP)Onde acompanhar: Tempo real do LANCE! / Sportv (menos para região de GO) e Canais Premeire

GOIÁS: Tadeu; Edilson, Fábio Sanches, Heron e Jefferson (Caju); Breno, Ratinho e Ignacio Jara; Victor Andrade, Rafael Moura e Vinícius. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques: Sandro e Keko (lesionados)Pendurados: Edilson, Rafael Vaz e Luiz GustavoSuspensos: David Duarte, Sandro e Daniel Bessa

FLUMIENENSE: Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Yago Felipe, Nenê; Fernando Pacheco e Fred. Técnico: Odair Hellmann

Desfalques: Ganso (Covid-19), Frazan (transição), Wellington Silva (lesão na coxa esquerda), André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento (ainda sem condições de jogo após a quarentena)Pendurados: Danilo Barcelos, Dodi, Nenê, Fred e NinoSuspensos: Michel Araújo

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