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Goiás aguarda contato do Flamengo para renegociar pagamento de parcela da compra de Michael

Clube está em débito com o Goiás por parcela que deveria ter sido quitada na segunda...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está com uma parcela em débito com o Goiás, referente à compra do atacante Michael, e a direção do Esmeraldino aguarda o contato do clube da Gávea para resolver a situação, confirmou o Edmo Pinheiro, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo e está à frente das negociações desde a última sexta-feira, em contato com a reportagem do LANCE! nesta tarde.
O Rubro-Negro tinha até segunda, dia 25, para pagar a terceira de quatro parcelas referentes à compra de Michael, a qual tem valor 2,5 milhões de euros. O investimento do Flamengo no atleta é próximo dos R$ 33 milhões de reais, com a última parcela a ser quitada em abril, com o valor de 1,1 milhão euros.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!Há uma multa estipulada em contrato de 20% caso o Flamengo não quitasse a parcela - como veio a acontecer -, mas o valor não deverá ser cobrado caso a negociação ande da forma com que os dois clubes esperam neste momento.
Sem repetir o desempenho que teve no Goiás pelo Flamengo, Michael pode estar de saída do clube. O atacante interesse ao Al Ain, dos Emirados Árabes, que deseja contratá-lo por empréstimo de seis meses e já apresentou uma oferta. O Flamengo ofereceu uma contra-proposta e a definição é aguardada para os próximos dias, uma vez que a janela de transferência para o futebol do país se encerra em 1º de fevereiro. A informação foi divulgada pelo site "ge".

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