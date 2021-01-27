Goiás aguarda contato do Flamengo para renegociar pagamento de parcela da compra de Michael

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está com uma parcela em débito com o Goiás, referente à compra do atacante Michael, e a direção do Esmeraldino aguarda o contato do clube da Gávea para resolver a situação, confirmou o Edmo Pinheiro, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo e está à frente das negociações desde a última sexta-feira, em contato com a reportagem do LANCE! nesta tarde.

O Rubro-Negro tinha até segunda, dia 25, para pagar a terceira de quatro parcelas referentes à compra de Michael, a qual tem valor 2,5 milhões de euros. O investimento do Flamengo no atleta é próximo dos R$ 33 milhões de reais, com a última parcela a ser quitada em abril, com o valor de 1,1 milhão euros.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!Há uma multa estipulada em contrato de 20% caso o Flamengo não quitasse a parcela - como veio a acontecer -, mas o valor não deverá ser cobrado caso a negociação ande da forma com que os dois clubes esperam neste momento.