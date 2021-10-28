Giuliano prevê jogo difícil contra a Chapecoense: 'Não vamos ganhar apenas por sermos Corinthians'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está em uma semana "cheia" em preparação para enfrentar a Chapecoense, na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena. Sem partidas no meio de semana, o elenco está focado no duelo pela 29ª rodada do Brasileirão-2021. Mas engana-se quem acha que a partida é tratada como "fácil" por conta da posição do adversário na tabela do campeonato nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, após o treino desta quinta-feira, Giuliano projetou um confronto difícil diante dos catarinenses, já que darão a vida sabendo da exposição que terão em um momento como esse. Por essas e outras, ele pediu foco total na partida e valorizou o período de treinamentos.

- Um jogo extremamente importante, uma equipe que está lá embaixo na tabela, mas que vai vir e dar a vida contra o Corinthians, sabe a visibilidade que tem um jogo como esse. Então a nossa semana está sendo preparada em cima disso, nossa semana está sendo preparada em cima disso, nossa cabeça tem que estar bem focada nesse jogo, porque vai ser um jogo difícil.Além disso, Giuliano crê que o Corinthians chegará bem para enfrentar a Chape, no entanto é preciso se impor desde o início, uma vez que a vitória não virá apenas por defenderem a camisa alvinegra, mas sim pelo trabalho.

- Nós não vamos ganhar apenas por ser Corinthians, nós vamos ter que impor um ritmo alto, ser agressivo e colocar nossa qualidade em campo. Acho que tem tudo para ser um grande jogo, tivemos uma semana longa e a gente vai chegar muito bem para esse jogo - concluiu o camisa 11 corintiano.