Giuliano elogia atuação do Sport e admite dificuldades do Corinthians: 'Performance não foi boa'

Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife

Os torcedores do Corinthians não ficaram satisfeitos com a performance do time na derrota por 1 a 0 para o Sport, neste sábado, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Brasileirão-2021. No entanto, esse sentimento também ficou na cabeça dos jogadores, que viram uma série de dez partidas de invencibilidade cair. Giuliano foi um dos que reconheceu a atuação ruim.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV Globo, na saída de campo, o camisa 11 do Timão admitiu uma série de dificuldades que a equipe teve na partida. Entre elas a adaptação ao gramado da Arena Pernambuco e ao estilo de jogo do Leão. Por essas e outras, ele viu problemas individuais e coletivos do Alvinegro.

- A gente fica primeiramente triste pela derrota, um jogo muito abaixo coletivamente e individualmente. Nossa performance não foi boa, tivemos muita dificuldade, Sport marcou muito baixo, a gente teve dificuldade de se adaptar ao campo, a bola não corria, o jogo ficou lento, a gente não conseguiu criar oportunidades de gol. O Sport jogou por uma bola e eles encontraram no segundo tempo, um jogo equilibrado, em que a situação não foi boa.Apesar de ter focado mais no que o Corinthians não conseguiu fazer neste sábado, Giuliano também valorizou a atuação do Sport, que conseguiu cumprir sua proposta de jogo e abrir o placar jogando em casa. Para o meia, agora é momento de se preparar para a próxima partida do Campeonato Brasileiro.

- A gente tem que acreditar no nosso trabalho, porque nos colocamos nessa situação e a gente sabia que uma hora encontraria uma equipe que iria ser merecedora do resultado, como foi o Sport hoje. Reconhecer o trabalho deles, reconhecer que nós não fizemos uma boa partida e pensar no próximo jogo.