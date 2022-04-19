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Giovanni deve estrear pelo Sport contra o Criciúma

Contratado junto ao Cruzeiro, o meia pode realizar o seu primeiro jogo pelo Leão...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 16:43

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:43

Após empatar fora de casa com o Guarani e ficar no G-4 da Série B, o Sport volta a campo no fim de semana para encarar o Criciúma, no Heriberto Hulse.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Para o duelo na casa do Tigre, a expectativa fica por conta da possível estreia do meia Giovanni, que foi regularizado pelo Leão.
De acordo com o técnico Gilmar Dal Pozzo, o meio-campista aprimora a parte física e a tendência é que fique à disposição.
Vale citar, que Giovanni pertence ao Cruzeiro e fica no Sport até o término da atual edição da Série B.
Crédito: AtletatevecomoúltimaequipeoCruzeiro(Divulgação/Sport

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