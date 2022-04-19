Giovanni deve estrear pelo Sport contra o Criciúma

Após empatar fora de casa com o Guarani e ficar no G-4 da Série B, o Sport volta a campo no fim de semana para encarar o Criciúma, no Heriberto Hulse.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE B

Para o duelo na casa do Tigre, a expectativa fica por conta da possível estreia do meia Giovanni, que foi regularizado pelo Leão.

De acordo com o técnico Gilmar Dal Pozzo, o meio-campista aprimora a parte física e a tendência é que fique à disposição.

Vale citar, que Giovanni pertence ao Cruzeiro e fica no Sport até o término da atual edição da Série B.