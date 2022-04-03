Giovanna Costi, esposa de Ganso, celebra momento no Fluminense e desabafa sobre críticas: 'Injustiças'

No último sábado, o Fluminense conquistou o Carioca ao empatar com o Flamengo por 1 a 1, e levar a melhor no placar agregado por 3 a 1. Na decisão, PH Ganso entrou em campo como titular e teve papel fundamental na criação do time, tendo construído a jogada que resultou no gol de Cano. Após a atuação de gala do marido, Giovanna Costi usou as redes sociais para celebrar o momento e fazer um desabafo. Ela relembrou as dificuldades enfrentadas pelo camisa 10, que sofreu duras críticas após retornar ao Brasil. - TUDO VALEU A PENA! VALEU A PENA ESTAR AQUI! E quando digo TUDO, me refiro a noite de ontem (que quase bati o carro na estrada vindo para o RJ, numa aquaplanagem), me refiro a todas as dificuldades, injustiças, rótulos e críticas dos últimos anos, que só Deus sabe o que passamos… - escreveu. Giovanna também afirmou que a transferência para o Fluminense, no retorno ao país, trouxe recompensas. Ela ainda exaltou a determinação de Ganso, que não desistiu da carreira mesmo sem espaço no elenco.
- Valeu a pena vir para o Fluminense! Valeu a pena não desistir, não jogar a toalha. Valeu a pena ser essa pessoa íntegra, honesta e humilde. Valeu a pena cada noite mal dormida, cada sapo engolido. Você é FODA! Você é GÊNIO! Você é CRAQUE… (já dizia seu sogro né? ?). Você merece tudo isso e muito mais meu amor, nós merecemos, o Fluminense e torcedores merecem! O mundo pode não ser justo, e existe muita gente ruim, mas Deus, não falha! ? TE AMAMOS, você é nosso orgulho!No Campeonato Carioca, Ganso deu três assistências e atuou em oito jogos. Agora, o Fluminense vira a chave para enfrentar o Oriente Petrolero nesta quarta, às 19h15, no Maracanã.