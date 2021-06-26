Gilvan vê erro 'grave' na derrota do Botafogo, mas reconhece: 'Poderia ter aproveitado mais as chances'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um erro marcou a derrota do Botafogo para o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Castelão, válida pela sétima rodada da Série B. Aos nove minutos do segundo tempo, depois de bate rebate na área, a bola sobrou para Ronald, que conseguiu a finalização. O goleiro Mota conseguiu espalmar, mas a bola já havia passado da linha. A arbitragem não viu e o gol não foi assinalado. Após a partida, Gilvan classificou o erro como "grave", mas reconheceu que o Alvinegro teve chances de marcar e desperdiçou.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Primeiramente, erro grave do bandeira, (foi) gol, nítido que foi gol. O bandeira na linha não deu o gol. A gente fica triste por isso, mas a culpa não é só do juiz, não. A gente teve muita chance, mandou no jogo todo, poderia ter aproveitado mais as chances que teve para fazer o gol - disse Gilvan, ao Premiere.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, contra o Vitória. A partida é válida pela oitava rodada da Série B.

> Veja a tabela do Brasileirão