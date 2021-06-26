AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gilvan vê erro 'grave' na derrota do Botafogo, mas reconhece: 'Poderia ter aproveitado mais as chances'
futebol

Gilvan vê erro 'grave' na derrota do Botafogo, mas reconhece: 'Poderia ter aproveitado mais as chances'

Vitória do Sampaio Corrêa sobre o Botafogo foi marcada por uma polêmica. Na etapa final, Ronald finalizou, e a bola passou da linha, mas a arbitragem não viu...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 18:46
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um erro marcou a derrota do Botafogo para o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Castelão, válida pela sétima rodada da Série B. Aos nove minutos do segundo tempo, depois de bate rebate na área, a bola sobrou para Ronald, que conseguiu a finalização. O goleiro Mota conseguiu espalmar, mas a bola já havia passado da linha. A arbitragem não viu e o gol não foi assinalado. Após a partida, Gilvan classificou o erro como "grave", mas reconheceu que o Alvinegro teve chances de marcar e desperdiçou.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Primeiramente, erro grave do bandeira, (foi) gol, nítido que foi gol. O bandeira na linha não deu o gol. A gente fica triste por isso, mas a culpa não é só do juiz, não. A gente teve muita chance, mandou no jogo todo, poderia ter aproveitado mais as chances que teve para fazer o gol - disse Gilvan, ao Premiere.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, contra o Vitória. A partida é válida pela oitava rodada da Série B.
> Veja a tabela do Brasileirão
- Agora, é descansar, porque temos um jogo aí na quarta-feira e vamos continua na luta. Quando você veste essa camisa aqui, tem que ser alma e coração o tempo todo. Então, vamos continuar na luta e a vamos conseguir esse acesso - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Protesto no Rio de Janeiro em 1968, durante a ditadura militar
Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias
Imagem de destaque
Justiça decide intimar vereador condenado por estupro a usar tornozeleira
Imagem de destaque
Religião, política e banalização da violência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados