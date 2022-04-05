Gilmar Dal Pozzo exalta o elenco do Sport

Contestado pela torcida ao ser anunciado, Gilmar Dal Pozzo deu uma resposta muito rápida no comando do Sport e agora tem a arquibancada ao seu lado.

No último fim de semana, o Leão foi superado pelo Fortaleza em jogo equilibrado pela decisão da Copa do Nordeste.

Apesar do vice-campeonato regional, Dal Pozzo prefere enxergar o lado positivo do seu trabalho e exalta o elenco, que conseguiu reagir no curto espaço de tempo.

‘Peguei um grupo que veio de uma temporada ruim, começou oscilando e veio o golpe da queda na Copa do Brasil. Tinha muita desconfiança por parte de vários jogadores, mas eles compraram a ideia do técnico. Tenho muito orgulho desse grupo pelo que apresentou e me dá muita confiança de fazer uma sequência de temporada muito boa’, declarou.