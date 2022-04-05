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futebol

Gilmar Dal Pozzo exalta o elenco do Sport

Treinador elogiou a postura dos jogadores em dar uma resposta após as eliminações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 16:53

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 16:53

Contestado pela torcida ao ser anunciado, Gilmar Dal Pozzo deu uma resposta muito rápida no comando do Sport e agora tem a arquibancada ao seu lado.
No último fim de semana, o Leão foi superado pelo Fortaleza em jogo equilibrado pela decisão da Copa do Nordeste.
Apesar do vice-campeonato regional, Dal Pozzo prefere enxergar o lado positivo do seu trabalho e exalta o elenco, que conseguiu reagir no curto espaço de tempo.
‘Peguei um grupo que veio de uma temporada ruim, começou oscilando e veio o golpe da queda na Copa do Brasil. Tinha muita desconfiança por parte de vários jogadores, mas eles compraram a ideia do técnico. Tenho muito orgulho desse grupo pelo que apresentou e me dá muita confiança de fazer uma sequência de temporada muito boa’, declarou.
Crédito: GilmarDalPozzoemcoletivanoSport(AndersonStevens/Sport

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