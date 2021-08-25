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Gilberto comemora classificação emocionante do Benfica na Champions: 'Momento especial'

Lateral-direito foi titular no empate sem gols com PSV, que garantiu equipe de Jorge Jesus na fase de grupos do torneio continental
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Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 12:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 12:36
Crédito: (Divulgação
"A realização de um sonho de menino". Foi assim que o lateral-direito Gilberto descreveu a emoção de ter ajudado o Benfica a se classificar para fase de grupos da Champions League. Contando com o brasileiro como titular e jogando na Holanda, a equipe de Jorge Jesus atuou com um jogador a menos desde os 32 minutos do primeiro tempo da partida da última terça-feira, mas segurou o ímpeto do adversário e o placar sem gols, o que bastava para alcançar a classificação depois de ter vencido o jogo de ida pelo placar de 2 a 1.- Não tenho nem palavras para descrever o tamanho da nossa alegria e satisfação por termos colocado o Benfica novamente na fase de grupos da Champions League. É um sonho de menino poder disputar a competição e ver esse objetivo se materializar está sendo, sem dúvida alguma, um dos momentos mais especiais da minha carreira. Os jogos da Champions têm uma atmosfera diferente de tudo que já vivi. Espero ter outras alergias como essa na sequência do torneio - contou Gilberto.
> Veja a tabela da Champions League
O brasileiro vem fazendo um excelente inicio de temporada com a camisa do Benfica. O lateral-direito marcou seu primeiro gol pelo clube no duelo da fase anterior da Champions, contra o Spartak Moscou, e disputou seis dos sete jogos jogos realizados pelo clube até aqui em 2021/22. Gilberto falou um pouco mais sobre as enormes dificuldades que encontrou para superar o PSV e também sobre o bom momento do Benfica, que segue invicto na presente época.
- Foi um resultado conquistado com muita luta, fé, garra e dedicação. Sabíamos que seria um jogo difícilimo, pelas circunstâncias da partida a nossa tarefa acabou se complicando um pouco mais, porém nosso grupo mostrou o quanto é forte e capaz. Agora é seguir mantendo o foco no trabalho. Estamos fazendo em ótimo início de temporada e vamos batalhar ainda mais para alcançar os nossos próximos objetivos - completou.

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