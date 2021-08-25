Gilberto comemora classificação emocionante do Benfica na Champions: 'Momento especial'

"A realização de um sonho de menino". Foi assim que o lateral-direito Gilberto descreveu a emoção de ter ajudado o Benfica a se classificar para fase de grupos da Champions League. Contando com o brasileiro como titular e jogando na Holanda, a equipe de Jorge Jesus atuou com um jogador a menos desde os 32 minutos do primeiro tempo da partida da última terça-feira, mas segurou o ímpeto do adversário e o placar sem gols, o que bastava para alcançar a classificação depois de ter vencido o jogo de ida pelo placar de 2 a 1.- Não tenho nem palavras para descrever o tamanho da nossa alegria e satisfação por termos colocado o Benfica novamente na fase de grupos da Champions League. É um sonho de menino poder disputar a competição e ver esse objetivo se materializar está sendo, sem dúvida alguma, um dos momentos mais especiais da minha carreira. Os jogos da Champions têm uma atmosfera diferente de tudo que já vivi. Espero ter outras alergias como essa na sequência do torneio - contou Gilberto.