Gil fala sobre cuidados com a parte física e relação com atletas mais jovens no Corinthians

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- Fico feliz em poder estar ajudando e poder fazer a minha parte. Claro que isso me ajudar bastante a ter mais minutos em campo, não ter lesões, e isso é o mais importante. Essa consciência eu tenho comigo, de meio cuidar. E não é para ser melhor que alguém, mas porque eu gosto, me sinto bem, até pelos trabalhos que eu faço é importante - disse o defensor à Corinthians TV.

O zagueiro elogiou a postura dos atletas mais novos que jogam no mesmo setor que ele. Na zaga, Gil tem formado uma dupla com o jovem João Victor, de 23 anos, desde o ano passado, mas também tendo Raul Gustavo, de 22, o substituto imediato.

Já na lateral-esquerda, lado do campo onde o camisa 4 atua, está havendo um revezamento entre o experiente Fábio Santos, de 36 anos, e Lucas Piton, de 21.

Nessa relações, Gil destaca o respeito entre as partes.

- O mais importante é o respeito, tanto da minha parte para eles, quanto deles para a minha. Temos respeito uns pelo outros, o que é muito importante, e dentro de campo a gente se ajuda bastante, nos dia a dia dos treinamentos sempre estou perto do Raul (Gustavo) e João (Victor) passando para eles irem aprendendo com todos os dias. Dois garotos que têm tido a crescer dentro do clube e se tornar grandes jogadores também - disse Gil.

- (Lucas Piton) Menino super do bem, trabalhador, escuta bastante, o mais importante até para ter certa rodagem. A gente consegue falar e ele nos escuta. Tem muito a crescer e tem crescido - acrescentou sobre Lucas Piton.