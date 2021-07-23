Gil crê que físico não será problema para Renato Augusto na volta ao Corinthians: 'Comigo foi assim'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians oficializou a chegada de Renato Augusto como mais um reforço para a temporada e o meia encontrará no clube alguns velhos conhecidos, com os quais jogou junto em um passado recente. Entre eles está o zagueiro Gil, que também atuou na China enquanto o amigo estava por lá. Devido a esse conhecimento de causa, ele acredita que a readaptação não será difícil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Renato e Gil atuaram juntos no Timão entre 2013 e 2015, e quase que simultaneamente foram negociados com o futebol chinês. O meia foi para o Beijing Guoan e o defensor para o Shandong Luneng. O segundo retornou ao Alvinegro em 2019 e o primeiro faz o mesmo caminho agora em 2021.

Ambos estavam em um país cujo calendário futebolístico é bem diferente do brasileiro, com menos jogos e, consequentemente, menos treinos. Além disso, o nível de jogo não é comparável, mas diante disso, eles procuraram se cuidar com trabalhos à parte e investiram em preparação física particular, o que permite que fisicamente eles mantenham o alto rendimento.

- A gente tem, falo por mim, pelo que passei, e creio que o Renato, porque acompanhava ele. Ele tinha uma estrutura, porque lá se treina menos, tem menos jogos mais tempo para descansar e fazer algo com a família. Da mesma maneira que eu treinava na folga o Renato fazia o mesmo - contou o zagueiro.Dessa forma, Gil acredita que Renato Augusto não sentirá dificuldades em se readaptar rapidamente ao futebol brasileiro e ao Corinthians, podendo entrar em forma em breve para ajudar o time da disputa do Brasileirão-2021.

- Creio que ele vai chegar e não vai sentir dificuldades. Falo isso porque comigo foi assim. Claro que alguma coisa ou outra. Mas na parte física, nunca senti lesão ou tive problema. O que fazíamos antes de vir para o Brasil, isso é importante. E o Renato vai se destacar o quanto antes e vai poder nos ajudar.