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Gil confirma visita de Paulinho ao Corinthians, mas despista sobre volta do meia: 'Quem sabe ano que vem'

Atletas atuaram juntos no Timão, em 2013, e na Seleção Brasileira e podem repetir na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 14:56

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 14:56

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians
O zagueiro Gil confirmou a visita do meia Paulinho ao CT Joaquim Grava, tanto na última quinta-feira (4), quanto nesta sexta-feira (5), mas desconversou sobre o possível retorno do volante ao Corinthians na próxima temporada. - No armário ainda não (colocou as roupas). Ele só veio nos visitar mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer para frente, mas quem sabe para o ano que vem ele esteja com a gente?! Hoje ele veio mais para nos visitar - afirmou o defensor em entrevista coletiva virtual.
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Livre no mercado desde setembro, quando encerrou uma passagem meteórica, de apenas quatro jogos, pelo Al-Alhi, da Arábia Saudita, o nome de Paulinho tem sido bastante ventilado no Timão para a temporada de 2022.
Conforme informações obtidas pelo LANCE!, ainda em setembro, o estafe do jogador já mantém conversas ativas com o Corinthians.
Enquanto isso, o presidente corintiano Duilio Monteiro Alves já deixou as portas abertas do Centro de Treinamentos do clube para que o meia utilize para condicionamento físico.
Entre janeiro e agosto, quando resolvia alguns imbróglios com o Guaghzou Evergrande, clube que defendia na China, Paulinho optou por treinar no Red Bull Bragantino.
Paulinho e Gil jogaram juntos pelo Corinthians em 2013, ano em que foram campeões do Paulista e da Recopa Sul-Americana. Entre 2016 e 2017, eles jogaram no futebol chinês, mas defendendo times diferentes, enquanto o meia jogava pelo Guanghzou, o zagueiro defendeu o Shandong Luneng. A dupla também vestiu junta a camisa da Seleção Brasileira.

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