Gigantes da Premier League monitoram joia do Barcelona

Manchester United, Liverpool, Chelsea, PSG e Bayern monitoram a situação de Gavi, meia do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O camisa 10 da equipe de Xavi possui uma cláusula de rescisão contratual no valor de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões) até o próximo dia 30 de junho.Esse valor será de 100 milhões de euros (R$ 563 milhões) após essa data, mas o atleta tem contrato até 2023. Caso o clube catalão não consiga um acordo com o jovem de 17 anos até o fim da temporada, os apreciadores de Gavi podem apertar por um acordo com o jogador.
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De acordo com as informações, as negociações por um acordo estão distantes de um desfecho positivo para a equipe blaugrana. Fontes internas do Barcelona tratam a operação pela ampliação do contrato de Gavi como encalhada.
Além do meia, o Barça também não consegue avançar por um acordo com Ronald Araújo. O zagueiro uruguaio está nos planos do Manchester United para a próxima temporada e não tem garantia de que irá permanecer na Catalunha até o fim do contrato, que encerra em 2023.