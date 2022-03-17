Gigantes da Premier League monitoram joia do Barcelona

Manchester United, Liverpool, Chelsea, PSG e Bayern monitoram a situação de Gavi, meia do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O camisa 10 da equipe de Xavi possui uma cláusula de rescisão contratual no valor de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões) até o próximo dia 30 de junho.Esse valor será de 100 milhões de euros (R$ 563 milhões) após essa data, mas o atleta tem contrato até 2023. Caso o clube catalão não consiga um acordo com o jovem de 17 anos até o fim da temporada, os apreciadores de Gavi podem apertar por um acordo com o jogador.