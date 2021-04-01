Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Geuvânio analisa a sua estreia na Chapecoense

Meia-atacante espera que possa evoluir nas próximas partidas com o Verdão do Oeste...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 15:47
Crédito: Divulgação/Instagram/Geuvânio
Na noite da última quarta-feira, a Chapecoense empatou com o Brusque por 0 a 0 na Arena Condá e manteve a liderança do Campeonato Catarinense com 16 pontos, dois a mais que o seu rival.
+ É mentira? Veja manchetes improváveis no mundo do futebol nesse 1º de abril
Apesar da igualdade sem gols, o torcedor da Chape pôde pelo menos ver a estreia do meia-atacante Geuvânio, que chegou cercado de expectativa.
Ainda sem ritmo, o atleta acredita que vai melhorar no decorrer dos treinamentos e espera apresentar um bom futebol nos próximos jogos.
‘Importante sempre pontuar, ainda mais dentro de casa. O ponto nos garante na liderança do campeonato. Minha estreia ainda um pouco sem ritmo. Com os treinamentos e entrando nas partidas, meu condicionamento vai melhorando’, afirmou.
+ Posições definidas! Saiba como ficaram os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021
O próximo duelo da Chapecoense será no fim de semana, quando o Verdão mede forças com o Joinville, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados