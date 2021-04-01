Geuvânio analisa a sua estreia na Chapecoense

Crédito: Divulgação/Instagram/Geuvânio

Na noite da última quarta-feira, a Chapecoense empatou com o Brusque por 0 a 0 na Arena Condá e manteve a liderança do Campeonato Catarinense com 16 pontos, dois a mais que o seu rival.

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Apesar da igualdade sem gols, o torcedor da Chape pôde pelo menos ver a estreia do meia-atacante Geuvânio, que chegou cercado de expectativa.

Ainda sem ritmo, o atleta acredita que vai melhorar no decorrer dos treinamentos e espera apresentar um bom futebol nos próximos jogos.

‘Importante sempre pontuar, ainda mais dentro de casa. O ponto nos garante na liderança do campeonato. Minha estreia ainda um pouco sem ritmo. Com os treinamentos e entrando nas partidas, meu condicionamento vai melhorando’, afirmou.

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