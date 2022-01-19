Getúlio passa por exames no Vasco antes de assinar até dezembro

O 12º reforço do Vasco para a temporada está cada vez mais próximo. O centroavante Getúlio, já acertado com o Cruz-Maltino, foi ao CT Moacyr Barbosa nesta quarta-feira para ser submetido a exames médicos. Após esta bateria, ele vai assinar o acordo de empréstimo junto ao Tombense até dezembro.Getúlio se encaixa no perfil de centroavante desejado pela comissão técnica do clube: alto e com experiência na competição. Seria o caso também de Pedro Raul, que acabou não acertando. O iminente jogador vascaíno tem 1,85m.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Getúlio será o terceiro centroavante no atual elenco. Figueiredo e Raniel são os outros.