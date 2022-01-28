Getúlio destaca que defender o Vasco era irrecusável: 'Estava com propostas para ir para fora do Brasil'

O concorrente de Raniel no comando de ataque do Vasco está devidamente apresentado. Getúlio chegou ao Cruz-Maltino emprestado pelo Tombense até dezembro, está regularizado e poderá estrear neste sábado, contra o Boavista. É o início do sonho do jogador de 24. Ou melhor, dele e do pai dele.- Estava com propostas para ir para fora do Brasil, só que, na rede social, a torcida mandando mensagem para mim e, até então, eu não sabia que tinha essa proposta. Depois conversei com meu empresário, que falou que o Vasco estava me querendo, aí não tinha como dizer "não" ao Vasco. Meu pai ficou feliz de eu ter recebido essa proposta. É o sonho dele de me ver aqui no Vasco. Vou fazer de tudo para conquistar o objetivo de colocar o Vasco de volta na Série A - garantiu o centroavante.