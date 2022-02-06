Getúlio celebra primeiros gols e vitória pelo Vasco: 'O jogo foi difícil, mas conseguimos o objetivo'

A escalação do Vasco para o jogo contra o Madureira informou que o artilheiro do time, Raniel, seria reserva. Mas o substituto dele deu conta do recado: Getúlio fez dois gols na vitória fora de casa e celebrou o feito na primeira participação dele desde o início.- Feliz de estrear (como titular) com dois gols. O jogo foi difícil, mas conseguimos o objetivo, que era a vitória - valorizou o atacante.