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Getúlio celebra primeiros gols e vitória pelo Vasco: 'O jogo foi difícil, mas conseguimos o objetivo'

Centroavante atuou no comando de ataque, na vaga do artilheiro Raniel, e marcou duas vezes. Cruz-Maltino superou o Madureira, neste domingo, fora de casa...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 18:12
A escalação do Vasco para o jogo contra o Madureira informou que o artilheiro do time, Raniel, seria reserva. Mas o substituto dele deu conta do recado: Getúlio fez dois gols na vitória fora de casa e celebrou o feito na primeira participação dele desde o início.- Feliz de estrear (como titular) com dois gols. O jogo foi difícil, mas conseguimos o objetivo, que era a vitória - valorizou o atacante.
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Getúlio foi substituído exatamente por Raniel logo depois de fazer o segundo gol. Aparentemente, o técnico Zé Ricardo ganha confiança em mais um centroavante para formar o time.
O próximo jogo do Vasco é na quarta-feira, contra a Portuguesa. Será em São Januário.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: GetúliofezdoisgolsnavitóriadoVascocontraoMadureirapeloCarioca(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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