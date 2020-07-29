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futebol

Gerson mostra confiança na diretoria para escolher novo técnico, mas diz conhecer pouco de Domènec Torrent

Camisa 8 do Flamengo foi o entrevistado desta quarta-feira, no CT do Ninho do Urubu...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 12:29
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O meia Gerson, do Flamengo, foi o jogador que atendeu aos jornalistas, de forma virtual, nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Enquanto o grupo se prepara para a estreia do time no Brasileirão, no próximo dia 9, a direção se movimenta na Europa atrás de um novo técnico. Domènec Torrent está perto de ser contratado, e o "Coringa" falou sobre a possível chegada do espanhol, depositando confiança em Marcos Braz e Bruno Spindel na escolha do nome.
- Nos vemos pelas redes sociais, muito se comenta pela chegada de um novo treinador. Deixamos essa parte para a diretoria. Eles fazem um trabalho muito bom, temos total confiança e o nome que for escolhido será bem escolhido e bem recebido aqui no Mengão - afirmou Gerson, que disse conhecer pouco do trabalho de Torrent, que trabalhou com Rafinha no Bayern de Munique (ALE):
- O Rafa está machucado, estamos tendo pouco contato com ele. O pouco que eu conheço, eu sou novo, que ele sempre veio trabalhando com o Pep Guardiola. É isso que posso falar, não conheço muito, sou novo - completou.
Apesar disso, Gersonr ressaltou que o treinador que for escolhido - seja o Dome Torrent ou outro - será bem recebido no Ninho do Urubu, cabendo aos jogadores a disposição de entender e pôr em práticas as novas ideias de jogo.
- Nosso elenco, com jogadores bons e inteligentes, fica fácil, mas cada treinador tem seu jeito de jogar. O profissional que vier será bem recebido. Temos que estar dispostos a aprender o mais rápido possível a maneira do treinador jogar.

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