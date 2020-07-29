Gerson mostra confiança na diretoria para escolher novo técnico, mas diz conhecer pouco de Domènec Torrent

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O meia Gerson, do Flamengo, foi o jogador que atendeu aos jornalistas, de forma virtual, nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Enquanto o grupo se prepara para a estreia do time no Brasileirão, no próximo dia 9, a direção se movimenta na Europa atrás de um novo técnico. Domènec Torrent está perto de ser contratado, e o "Coringa" falou sobre a possível chegada do espanhol, depositando confiança em Marcos Braz e Bruno Spindel na escolha do nome.

- Nos vemos pelas redes sociais, muito se comenta pela chegada de um novo treinador. Deixamos essa parte para a diretoria. Eles fazem um trabalho muito bom, temos total confiança e o nome que for escolhido será bem escolhido e bem recebido aqui no Mengão - afirmou Gerson, que disse conhecer pouco do trabalho de Torrent, que trabalhou com Rafinha no Bayern de Munique (ALE):

- O Rafa está machucado, estamos tendo pouco contato com ele. O pouco que eu conheço, eu sou novo, que ele sempre veio trabalhando com o Pep Guardiola. É isso que posso falar, não conheço muito, sou novo - completou.

Apesar disso, Gersonr ressaltou que o treinador que for escolhido - seja o Dome Torrent ou outro - será bem recebido no Ninho do Urubu, cabendo aos jogadores a disposição de entender e pôr em práticas as novas ideias de jogo.