Germán Cano marca centésimo gol do Fluminense em Libertadores

Na vitória da última quarta-feira sobre o Olimpia, o Fluminense bateu mais uma marca na Libertadores. Com o segundo gol de Germán Cano, o terceiro do Tricolor na partida, o clube chegou a 100 gols marcados nos torneios continentais. No Estádio Nilton Santos, o artilheiro da equipe abriu e fechou o placar, confirmando a vantagem para a classificação. Durante o jogo, o argentino marcou o primeiro gol 98. Depois do empate, a equipe terminou o primeiro tempo sem marcar de novo. Coube a Luiz Henrique virar a partida na segunda etapa com o gol 99, e depois Germán Cano fez o gol histórico. O maior artilheiro do Fluminense na Libertadores é Fred, com 15 depois. Atrás do ídolo, estão Thiago Neves, com sete, Washington, com seis, e Rafael Moura, com cinco. Esta é a oitava participação do Flu em edições da Libertadores.