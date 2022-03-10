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futebol

Germán Cano marca centésimo gol do Fluminense em Libertadores

Argentino abriu o placar com o 98° gol do Fluminense em Libertadores, e fechou a noite marcando o centésimo; Cano é o artilheiro do clube na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 15:58

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:58

Na vitória da última quarta-feira sobre o Olimpia, o Fluminense bateu mais uma marca na Libertadores. Com o segundo gol de Germán Cano, o terceiro do Tricolor na partida, o clube chegou a 100 gols marcados nos torneios continentais. No Estádio Nilton Santos, o artilheiro da equipe abriu e fechou o placar, confirmando a vantagem para a classificação. Durante o jogo, o argentino marcou o primeiro gol 98. Depois do empate, a equipe terminou o primeiro tempo sem marcar de novo. Coube a Luiz Henrique virar a partida na segunda etapa com o gol 99, e depois Germán Cano fez o gol histórico. O maior artilheiro do Fluminense na Libertadores é Fred, com 15 depois. Atrás do ídolo, estão Thiago Neves, com sete, Washington, com seis, e Rafael Moura, com cinco. Esta é a oitava participação do Flu em edições da Libertadores.
Com a vitória por 3 a 1, o Fluminense abriu vantagem para o jogo de volta, podendo perder até por 1 a 0. A decisão, que definirá qual equipe avança para a fase de grupos, será na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
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Crédito: CanoeLuizHenriquemarcaramemvitóriadoFluminensesobreoOlimpia(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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