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Gerente do futebol de base: Corinthians faz proposta por Carlos Brazil, que recusa e segue no Vasco

Profissional está no Cruz-Maltino desde 2018 e renovou contrato para continuar no Cruz-Maltino apesar da mudança na diretoria após a eleição do ano passado...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 19:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 19:51
Crédito: Paulo Fernandes/vasco.com.br
O gerente de futebol da base do Vasco, Carlos Brazil, recebeu recentemente uma oferta do Corinthians. Mas ele vai continuar no Cruz-Maltino, onde está desde 2018. O interesse paulista foi noticiado primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola, e a permanência do dirigente foi divulgada originalmente pelo Uol.O LANCE! apurou que a oferta corintiana, em valores, era consideravelmente superior à do clube de São Januário. Ainda mais na atual contenção de despesas vascaína, seria muito improvável que a proposta fosse coberta. Mas foi da vontade de Brazil permanecer na Colina.
- Me sinto lisonjeado com o carinho que sempre recebo do torcedor Vascaíno e também com o respeito ao nosso trabalho. Reforço que minhas energias hoje estão voltadas ao processo de formação do Vasco onde construímos, com muito cuidado e profissionalismo, um projeto que não se concluiu. Temos muito à realizar ainda, juntos. Sou muito grato ao Vasco por todo apoio que sempre tive aqui e ao Presidente Salgado por acreditar nesse projeto e no nosso trabalho - escreveu Brazil em sua conta no Twitter.
O dirigente renovou o contrato com o Vasco em janeiro, em meio à mudança na diretoria. Contratado em 2018, com Alexandre Campello presidente, ele é figura praticamente unânime no Cruz-Maltino, e continuou após a eleição e posse de Jorge Salgado.

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