Gerente do futebol de base: Corinthians faz proposta por Carlos Brazil, que recusa e segue no Vasco

Crédito: Paulo Fernandes/vasco.com.br

O gerente de futebol da base do Vasco, Carlos Brazil, recebeu recentemente uma oferta do Corinthians. Mas ele vai continuar no Cruz-Maltino, onde está desde 2018. O interesse paulista foi noticiado primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola, e a permanência do dirigente foi divulgada originalmente pelo Uol.O LANCE! apurou que a oferta corintiana, em valores, era consideravelmente superior à do clube de São Januário. Ainda mais na atual contenção de despesas vascaína, seria muito improvável que a proposta fosse coberta. Mas foi da vontade de Brazil permanecer na Colina.

- Me sinto lisonjeado com o carinho que sempre recebo do torcedor Vascaíno e também com o respeito ao nosso trabalho. Reforço que minhas energias hoje estão voltadas ao processo de formação do Vasco onde construímos, com muito cuidado e profissionalismo, um projeto que não se concluiu. Temos muito à realizar ainda, juntos. Sou muito grato ao Vasco por todo apoio que sempre tive aqui e ao Presidente Salgado por acreditar nesse projeto e no nosso trabalho - escreveu Brazil em sua conta no Twitter.