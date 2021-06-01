Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gerente de Futebol de Base, Carlos Brazil deixa o Vasco: 'Momento de novos desafios'
futebol

Gerente de Futebol de Base, Carlos Brazil deixa o Vasco: 'Momento de novos desafios'

O profissional destacou que é 'com muita gratidão e com o coração apertado' que dá 'até logo' ao Gigante da Colina. Ele chegou ao clube carioca em 2018 e alcançou bons resultados...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 16:39
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Na manhã desta terça-feira, Gerente de Futebol de Base, Carlos Brazil, se desligou oficialemente do quadro de funcionários do Vasco. A informação foi confirmada pelo próprio Cruz-Maltino, que, em nota, revelou que Brazil aceitou o convite de outro clube. Apesar do nome desse clube não ter sido revelado, o site ge informou que ele está acertado com o Corinthians. > Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!VEJA A NOTA OFICIAL DO VASCO
O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi comunicado, na manhã desta terça-feira (01/06), sobre a decisão do Gerente de Futebol de Base, Carlos Brazil, de seu desligamento do quadro de funcionários do CRVG. Tal fato se deu única e exclusivamente por uma escolha do profissional e por ter aceitado o convite de um outro clube, prezando o Vasco da Gama pelo respeito à sua decisão.
– Com muita gratidão e com o coração apertado dou esse até logo ao Vasco. Houve esforços de todas as partes para o prosseguimento deste vínculo, mas também foi entendido que este momento de novos desafios seria importante em minha trajetória profissional. Reafirmo admiração e confiança em todo trabalho desenvolvido pela nova diretoria que certamente está colocando o Vasco em seu devido lugar – declarou Carlos Brazil.
Durante todos esses anos, Carlos Brazil prestou serviços fundamentais ao desenvolvimento de jovens promessas de nossas categorias de base, contribuindo para a história de vitórias da nossa Base Forte. O profissional se desligará nas próximas semanas, depois de iniciado um processo de transição junto a um novo profissional da área, que ainda será escolhido.
Ao Vasco da Gama cabe o sincero agradecimento ao profissional e o desejo de sucesso na nova jornada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados