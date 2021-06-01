Gerente de Futebol de Base, Carlos Brazil deixa o Vasco: 'Momento de novos desafios'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na manhã desta terça-feira, Gerente de Futebol de Base, Carlos Brazil, se desligou oficialemente do quadro de funcionários do Vasco. A informação foi confirmada pelo próprio Cruz-Maltino, que, em nota, revelou que Brazil aceitou o convite de outro clube. Apesar do nome desse clube não ter sido revelado, o site ge informou que ele está acertado com o Corinthians. > Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!VEJA A NOTA OFICIAL DO VASCO

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi comunicado, na manhã desta terça-feira (01/06), sobre a decisão do Gerente de Futebol de Base, Carlos Brazil, de seu desligamento do quadro de funcionários do CRVG. Tal fato se deu única e exclusivamente por uma escolha do profissional e por ter aceitado o convite de um outro clube, prezando o Vasco da Gama pelo respeito à sua decisão.

– Com muita gratidão e com o coração apertado dou esse até logo ao Vasco. Houve esforços de todas as partes para o prosseguimento deste vínculo, mas também foi entendido que este momento de novos desafios seria importante em minha trajetória profissional. Reafirmo admiração e confiança em todo trabalho desenvolvido pela nova diretoria que certamente está colocando o Vasco em seu devido lugar – declarou Carlos Brazil.

Durante todos esses anos, Carlos Brazil prestou serviços fundamentais ao desenvolvimento de jovens promessas de nossas categorias de base, contribuindo para a história de vitórias da nossa Base Forte. O profissional se desligará nas próximas semanas, depois de iniciado um processo de transição junto a um novo profissional da área, que ainda será escolhido.