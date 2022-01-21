Gerdau é a nova patrocinadora do Campeonato Mineiro 2022

Prestes a bola rodar, o Campeonato Mineiro de Futebol passa a contar com um reforço de aço nessa edição de 2022. A Gerdau, maior produtora brasileira de aço, é a nova patrocinadora oficial do Campeonato que inicia dia 25/01.

-Começamos o ano com a satisfação de anunciar essa parceria. Sabemos da paixão do mineiro por esporte e a tradição no futebol. Justamente por essa forte conexão e valorização, a Gerdau deu mais esse passo patrocinando o campeonato mineiro de futebol. Ao patrocinarmos uma competição que reúne equipes de várias regiões de Minas, mostramos o nosso compromisso com a valorização do esporte em nível estadual, contemplando equipes da capital e do interior. Uma empresa que tem como slogan ‘Brasileira de nascimento. Mineira de Coração’, não poderia deixar de apoiar uma das maiores paixões dos mineiros e mineiras- afirma Pedro Torres, líder de comunicação da Gerdau. Segundo o Presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, o patrocínio da Gerdau é ótimo para o crescimento do esporte.

-É um grande prazer ter a Gerdau do nosso lado, como parceira do futebol mineiro. É importante termos empresas desse tamanho que também veem o esporte como ativo social e cultural dentro do estado. Crescemos muito tendo um patrocinador desse tamanho e espero que possamos fazer muitas ações juntos para que esse trabalho em conjunto renda frutos-ressalta Adriano Aro, presidente da FMF.

Em 2021, a Gerdau ampliou a sua atuação no ambiente esportivo por meio do patrocínio das equipes feminina e masculina de vôlei, de times de futebol e de formação de atletas de várias modalidades, consolidando a Gerdau como a indústria do aço que mais valoriza o esporte mineiro.

O Campeonato Mineiro de Futebol de 2022 - Módulo I, oficialmente denominado como Campeonato Mineiro Sicoob 2022, será a 108ª edição da principal divisão do futebol Mineiro. Organizado pela Federação Mineira de Futebol (FMF) e disputado por 12 clubes entre 25 de janeiro e 3 de abril.