Genoa x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira, a Juventus visita o Genoa pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora já garantiu a vaga na Champions League, enquanto o Genoa luta contra o rebaixamento. O confronto, no Estádio Luigi Ferraris, está marcado para às 16h.TABELAA Juventus está na quarta colocação com 69 pontos, 10 à frente da Roma, então não pode ser alcançada já que restam apenas nove pontos em disputa. Enquanto isso, o Genoa é o penúltimo colocado, com 25 pontos, e está quatro pontos atrás da Salernitana, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.