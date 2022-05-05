Genoa x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira, a Juventus visita o Genoa pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora já garantiu a vaga na Champions League, enquanto o Genoa luta contra o rebaixamento. O confronto, no Estádio Luigi Ferraris, está marcado para às 16h.TABELAA Juventus está na quarta colocação com 69 pontos, 10 à frente da Roma, então não pode ser alcançada já que restam apenas nove pontos em disputa. Enquanto isso, o Genoa é o penúltimo colocado, com 25 pontos, e está quatro pontos atrás da Salernitana, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
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FALA, ALLEGRI!- Vamos lançar o time mais forte disponível. Quando a Juventus joga, jogamos para ganhar. É um jogo difícil, enfrentamos uma equipe que luta pela sobrevivência em um estádio que estará lotado - disse o técnico da Juventus sobre o confronto.FICHA TÉCNICAGenoa x Juventus
Data e horário: 06/02/2022, às 16hLocal: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GENOA (Técnico: Alexander Blessin)Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard e Johan Vasquez; Sturaro, Badelj, Galdames, Ekuban e Amiri; Destro.
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Bonucci e de Ligt; Bernardeschi, Zakaria, Miretti, Rabiot e Pellegrini; Vlahovic e Morata.