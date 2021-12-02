Gaviões envia recado a jogadores do Corinthians antes do último jogo em casa: 'A gente acredita nesse elenco'

Em clima do último jogo do Corinthians na Neo Química Arena em 2021, neste domingo (5), às 16h, contra o Grêmio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada corintiana, publicou um recado de apoio ao elenco em suas redes sociais. No texto, a organizada destaca a dificuldade de ter ficado longe do clube, devido a pandemia do novo coronavírus, e a importância das arquibancadas desde a autorização para o retorno dos torcedores nos estádios em São Paulo. Até aqui são sete jogos, todos com vitórias do Timão.

- Não foi uma temporada fácil. Não existe sofrimento maior para a Fiel Torcida do que estar longe do Corinthians. Desde que voltamos a estar juntos, mostramos porque nossa relação é especial, diferente: somos mesmo parte do time, o décimo segundo jogador - diz trecho do post.

Como pedidos para o último jogo, a Fiel destacou a confirmação da quarta colocação no Campeonato Brasileiro, garantia de classificação direta à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, e relembrou que o rebaixamento corintiano, em 2007, foi confirmado em um empate contra o Grêmio, adversário deste fim de semana, em Porto Alegre, podendo agora o Corinthians ser o algoz do descenso dos gaúchos, que estão em situação delicada, na zona do rebaixamento do Brasileirão.

- Essa despedida guarda um desses enredos que alimentam o torcedor. No dia mais triste de nossas vidas, estávamos diante desse mesmo adversário - que participou, se orgulhou e tripudiou de nossa tragédia. Assim é o futebol, mas o mundo gira, não é mesmo? Girou! - destacam os Gaviões.

- É por isso que a gente conta com vocês para lavarem a nossa alma. Para entrarem em campo com o espírito de luta habitual do corinthiano. Não se trata de uma vingança barata, mas queremos nos mostrar que estamos aqui, mais fortes do que nunca, e que esse passado trágico ficou para trás. NINGUÉM ZOMBA DO ALVINEGRO DO PARQUE SÃO JORGE! - acrescenta.

Alguns jogadores corintianos comentaram a publicação, casos do zagueiro Raul Gustavo e os meias Gabriel, Du Queiroz e Willian.

Ainda que tenha se colocado ao lado do elenco, a Gaviões de Fiel defende mudanças na comissão técnica e na linha de frente do Departamento de Futebol, tendo se manifestado favoravelmente às demissões de Sylvinho, Alessandro Nunes e Roberto de Andrade.

Contudo, a torcida reconhece a temporada dentro de campo, com a utilização de atletas da base, manutenção de jogadores identificados com o clube e chegada de reforços que se encaixaram na equipe.

- Estamos felizes em ver nossos garotos da base brilhando no time principal e entendendo o que é o Corinthians desde cedo. Felizes em poder contar com atletas que nunca quiseram sair do Corinthians e que tratam aqui como a sua segunda casa. E felizes, também, em ver o retorno e a chegada de grandes referências, profissionais que chamam a responsabilidade para si muitas vezes nesse momento de reconstrução - pontua a torcida.