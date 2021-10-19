Gaviões da Fiel pede a saída de Sylvinho do comando do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A derrota para o São Paulo no clássico da última segunda-feira já começou a trazer consequência para o Corinthians. Isso porque, na manhã desta terça, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, divulgou nota pedindo a demissão do técnico Sylvinho, citando não apenas o resultado no Majestoso, mas principalmente o conjunto da obra do trabalho do treinador até aqui.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Segundo o texto, a torcida acredita que mesmo com as importantes contratações o desempenho segue abaixo da expectativa, e coloca na conta de Sylvinho o problema da rendimento, pois justifica que o comandante é fraco e não tem experiência suficiente para estar à frente do Timão neste momento.

As cobranças também foram direcionadas para os jogadores mais experientes do grupo, como Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos e Renato Augusto. Para a Fiel, é preciso que eles cobrem mais do elenco. Além disso, foi pedida a saída de Roberto de Andrade, diretor de futebol. Em relação a Duilio Monteiro Alves, presidente do clube, a Gaviões cobrou que ele honre com suas palavras.Por enquanto, nos bastidores, a diretoria do Corinthians rechaça qualquer mudança no departamento de futebol. A avaliação interna é de que, neste momento, a melhor alternativa é a manutenção do trabalho. Com quase cinco meses de trabalho, Sylvinho tem 29 jogos pelo Timão, com dez vitórias, 11 empates e oito derrotas, aproveitamento de 47,13% dos pontos disputados.

Confira, na íntegra, a nota oficial da Gaviões da Fiel:

"FORA SYLVINHO

Embora a diretoria do Corinthians tenha realizado importantes contratações, o desempenho dentro de campo continua abaixo do esperado pela Fiel Torcida.

Por parte de jogadores queremos Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto (jogadores mais experientes desse grupo) que cobrem mais desse elenco dentro de campo.

Na parte técnica, falta definição tática. Diante disso, não existe qualquer desculpa para manter um técnico como Sylvinho, ele é fraco. Não há espaço no Corinthians.

Desde a sua contratação não consegue organizar o elenco, não soube montar um time forte como deveria ser e continua insistindo em escalações que nunca deram certo e ainda sequer realiza todas as substituições quem tem à disposição numa partida.

O Corinthians não é para iniciantes e estagiários.

Não sabe escalar.Não sabe motivar. Não serve para o Corinthians.

Roberto de Andrade, fora!

Ao Sr. Presidente Duílio, honre suas palavras.