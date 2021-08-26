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futebol

Gatito pede para acompanhar delegação do Botafogo e viaja mesmo lesionado

Goleiro segue sem poder atuar em campo devido ao tratamento de sua lesão mas viaja para Curitiba com o grupo...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 14:45
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vai enfrentar o Coritiba fora de casa, nesta sexta-feira, pela vigésima primeira rodada da Série B. A delegação do clube viajou hoje para Curitiba e, mesmo sem poder atuar, Gatito pediu para acompanhar o grupo na viagem para a partida do campeonato.
> Veja a provável escalação do Botafogo contra o CoritibaGatito Fernández não entra em campo pelo Botafogo desde setembro de 2020, quando sofreu um edema ósseo no joelho direito. O goleiro paraguaio já iniciou a fase de transição e realiza alguns treinamentos físicos para seu retorno, que está previsto para setembro.

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