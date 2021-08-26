Gatito pede para acompanhar delegação do Botafogo e viaja mesmo lesionado

O Botafogo vai enfrentar o Coritiba fora de casa, nesta sexta-feira, pela vigésima primeira rodada da Série B. A delegação do clube viajou hoje para Curitiba e, mesmo sem poder atuar, Gatito pediu para acompanhar o grupo na viagem para a partida do campeonato.
> Veja a provável escalação do Botafogo contra o CoritibaGatito Fernández não entra em campo pelo Botafogo desde setembro de 2020, quando sofreu um edema ósseo no joelho direito. O goleiro paraguaio já iniciou a fase de transição e realiza alguns treinamentos físicos para seu retorno, que está previsto para setembro.