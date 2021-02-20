Gatito Fernández externa desejo de continuar no Botafogo à diretoria

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mesmo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode segurar um dos destaques da equipe. Gatito Fernández avisou à diretoria, durante a última semana, que tem o desejo de permanecer no clube de General Severiano na próxima temporada, como informou primeiramente o "Canal do TF" e confirmou o LANCE!.

O paraguaio, com uma lesão de grau elevado no joelho direito, não entra em campo desde a partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil, em São Januário. O problema físico foi intensificado quando o goleiro entrou em campo pela Seleção Paraguaia e ele já não joga há cinco meses, ficando de fora da reta final da temporada do Alvinegro.

Mesmo assim, o camisa 1 externou o desejo de continuar e ajudar o Glorioso a retornar para a Série A. Gatito Fernández, vale ressaltar, tem um dos maiores salários do elenco do clube de General Severiano.

Em conversa com Durcesio Mello, presidente do Botafogo, Gatito avisou sobre o desejo de continuar, se recuperar o mais rápido da lesão e, consequentemente, permanecer no clube para ajudar a recolocar o Alvinegro na elite do futebol brasileiro.

O goleiro, que atualmente anda com o auxílio de muletas, está sob os cuidados da equipe de fisioterapia do Botafogo, cuidando do problema no joelho. A expectativa é que ele retorne no decorrer do Campeonato Carioca, mas ainda não existe um prazo concreto para a volta aos gramados de Gatito.ATRITO COM MONTENEGROHá praticamente duas semanas, Gatito Fernández foi alvo de Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e membro do Comitê Executivo de Futebol. Em um e-mail encaminhado a sócios-proprietários, o mandatário afirmou que o goleiro era um "covarde".