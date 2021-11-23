Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gatito diz que antigos médicos do Botafogo quase encerraram sua carreira: ‘A situação foi mal gerida’
futebol

Gatito diz que antigos médicos do Botafogo quase encerraram sua carreira: ‘A situação foi mal gerida’

Goleiro paraguaio está há mais de um ano e dois meses sem entrar em campo, porém se recuperou e já treina com o grupo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 17:59

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 17:59

Em entrevista à ‘Rádio Uno’, veículo do Paraguai, Gatito Fernández revelou que os antigos médicos do Botafogo quase acabaram com a sua carreira. O goleiro está há mais de um ano sem atuar pelo clube devido a uma lesão no joelho direito.> Veja a classificação da Série B
- A situação no meu clube foi mal gerida. Os médicos do Botafogo quiseram me fazer uma cirurgia que nunca havia sido feita em nenhum atleta. Se eu aceitasse, teria acabado minha carreira. Hoje esses médicos já não estão no clube graças a Deus. Era a segunda lesão que conduziam mal comigo. Perdi confiança com o corpo médico porque a cada dia me dizia coisas diferentes, me deixavam confusos e por isso escolhi Carlos Frutos como meu médico particular - revelou o paraguaio.
Com o título assegurado, o Botafogo estuda colocar o goleiro no decorrer do jogo contra o Guarani, pela última rodada da Série B. Gatito vinha fazendo treinamentos específicos para recuperar a confiança e comentou que se sente muito bem
- Atualmente estou muito bem graças a Deus, recuperado 100% depois de tanto tempo parado depois da lesão e da cirurgia no joelho. Há um mês venho treinando com o grupo - disse Gatito.
> Análise: Botafogo não subestima a Série B e chega ao título após ter entendido as próprias limitações
Por fim, Gatito comentou sobre a questão contratual. O goleiro tem vínculo com o Botafogo até o final do ano e revelou que o clube já realizou proposta de renovação de contrato.
- O Botafogo já me mandou uma proposta para renovar, tenho possibilidade de continuar no clube, mas meu representante está analisando outras opções - comentou o goleiro.
Crédito: GatitoFernándezemtreinamentonoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados