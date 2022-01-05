Gatito comemora primeiro treino de 2022 no Botafogo: 'Muito feliz de estar na minha casa'

Gatito Fernández nunca esteve tão perto de retornar ao Botafogo. O goleiro, que se reapresentou no clube na última terça-feira, realizou exames médicos e já foi ao gramado para as primeiras atividades com bola. Em entrevista à "BotafogoTV", o paraguaio valorizou o primeiro treino de 2022.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube

– Muito feliz de estar na minha casa (Botafogo), com alegria e muito motivado em começar esse ano fazendo uma boa pré-temporada. Espero que o elenco esteja cada vez mais unido e forte para que isso se reflita dentro de campo. Será uma pré-temporada muito importante, temos que aproveitá-la ao máximo para ficar bem fisicamente e unir bastante o grupo - afirmou.

Até agora, a novidade no plantel do Alvinegro para a pré-temporada são os atletas oriundos das categorias de base. Sem ter anunciado novos jogadores, o Botafogo aposta em quem se destacou no sub-20 na última temporada.

– Fico feliz por ter muitos jogadores jovens que estão subindo da base, isso mostra o trabalho bom que vêm fazendo. A melhor maneira de ajudar os mais jovens é sendo exemplo no dia a dia, eles olhando os jogadores mais antigos e também sempre nós procuramos conversar um pouquinho - completou.

O goleiro está de contrato renovado até o fim de 2022. Por conta de uma lesão no joelho, Gatito não entra em campo pelo Botafogo desde setembro de 2020, mas isso deve ficar para trás: ele, inclusive, ficou no banco no último jogo do Alvinegro na Série B, contra o Guarani, no ano passado.