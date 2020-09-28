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Garotos do Ninho revigoram o astral do Flamengo; saiba mais sobre os destaques de atuação heroica

Rubro-Negro arrancou um empate heroico, não pelo ponto, mas pela atuação briosa de pratas da casa, e suavizou cenário talhado por indefinições e infecções em profusão...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 05:55

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 05:55
Crédito: Reprodução / Instagram
O semblante fechado dos jogadores minutos antes do controverso jogo contra o Palmeiras, no último domingo, simbolizou um grupo que, além de incertezas em relação à realização da partida pelo Campeonato Brasileiro, viu 19 companheiros de plantel e uma dezena de funcionários infectados pela Covid-19. O ambiente estava pesado, mas a atuação briosa, com um time repleto de Garotos do Ninho, no empate em 1 a 1, revigorou o astral do clube.Através de postagens nas redes sociais, palavras de Jordi Guerrero, auxiliar de Domènec Torrent, e muita vibração no vestiário, notou-se uma sensação de triunfo e dever cumprido, nesta que foi a missão mais árdua dos profissionais em 2020. Nunca o Flamengo esteve tão remendado para um jogo de alto nível.
Só no time titular foram seis jovens da base. O mais experiente em campo era Arrascaeta, de 26 anos, o capitão e o tutor da molecada, que, para o orgulho da torcida, brilhou e ofuscou o protagonismo do uruguaio e de Pedro - autores de assistência e do gol do empate, respectivamente.
A atuação foi convincente ao ponto de jovens do Fla transmitirem segurança, inclusive, para a utilização na sequência da temporada. E o LANCE! aproveita o eco que as pratas da casa fizeram para trazer mais informações a respeito dos destaques - nem tão familiares para parte da torcida - da última tarde.
Confira (e debata nos comentários):
Com 1,88m e 19 anos, Natan deixou a lateral esquerda e foi moldado como zagueiro desde o início de sua trajetória no Flamengo - mais precisamente desde 2017. Foi capitão do time sub-17 e conquistou os seguintes títulos de peso: Copa do Brasil Sub-17 e Campeonato Brasileiro Sub-20.
E Otávio chegou ao Fla antes de Natan: em 2016. Nascido em Itaim Paulista (SP), ganhou notoriedade ao longo da campanha do título brasileiro sub-17 (em que Lázaro, o mais badalado da base atualmente, foi o protagonista).
Ramon já soma duas assistências este ano, dadas quando atuou com a equipe comandada por Maurício Souza no Carioca enquanto o grupo principal estava de férias prolongadas. Ramon tem contrato até 2024 com o Flamengo e uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 323 milhões). Ele é cria do Nova Iguaçu e chegou ao Fla em 2017, então por empréstimo.
Arisco, o atacante de 19 anos foi quem chegou por último à base do Fla (dos citados anteriormente). Bala se destacava no Madureira quando chamou a atenção do Flamengo em jogo contra o próprio Rubro-Negro pelo Carioca de 2019. Assim, foi recrutado para o time sub-20 e, em boa parte da temporada, tomou conta do flanco esquerdo do ataque de Mauricinho. Teve papel fundamental para o título brasileiro da categoria no passado. Este ano, chegou a atuar por alguns minutos na partida contra o Fluminense, na Taça Guanabara, na mesma situação de Ramon - ou seja, ainda sem as peças de Jorge Jesus.

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