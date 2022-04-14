Garotos do Ninho integram treino do elenco profissional do Flamengo; veja quem são!

Já faz parte da rotina no Ninho do Urubu: a comissão técnica de Paulo Sousa recorre às divisões de base do Flamengo para completar os treinos do grupo principal no Ninho do Urubu. Nesta quinta, na primeira atividade visando o jogo com o São Paulo, domingo, pela segunda rodada do Brasileirão, quatro jovens integraram o trabalho: Daniel Cabral, André, Santiago e Zé Wellinton.Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completa!Entre esses quatro atletas, apenas André, de 20 anos, disputou as primeiras rodadas do Carioca de 2022. O atacante foi titular na vitória sobre a Portuguesa e no empate com o Volta Redonda. As boas atuações e a semelhança física e de estilo com Bruno Henrique chamaram a atenção para o garoto do Ninho.

Já Daniel Cabral é um nome falado há anos no clube, onde já fez sua estreia profissional em 2020. São quatro partidas pelo time principal do meia de 19 anos, que tem passagens de destaque pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17.Já Zé Wellinton e Santiago têm menos tempo de Ninho. O primeiro citado é lateral-esquerdo chegou ao clube em 2020 e, com 18 anos, está em seu primeiro ano de Sub-20. Já o segundo, que é paraguaio e atua como lateral-direito, chegou ao Rubro-Negro nesta temporada. O atleta tem passagens pela base do Sportivo Luqueño (PAR), Juventus (ITA), e Beitar Jerusalém. de Israel.A utilização dos garotos do Ninho nas atividades têm sido frequente desde a chegada do Paulo Sousa. Os nomes "convocados" dependem da necessidade do elenco profissional no momento. Nos jogos, o treinador português também tem dado espaço a jovens. São os casos de Lázaro e João Gomes, por exemplo.