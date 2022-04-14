Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Garotos do Ninho integram treino do elenco profissional do Flamengo; veja quem são!
futebol

Garotos do Ninho integram treino do elenco profissional do Flamengo; veja quem são!

Comissão técnica de Paulo Sousa costuma recorrer a jogadores das divisões de base do Flamengo para completar atividades do elenco profissional...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 17:35
Já faz parte da rotina no Ninho do Urubu: a comissão técnica de Paulo Sousa recorre às divisões de base do Flamengo para completar os treinos do grupo principal no Ninho do Urubu. Nesta quinta, na primeira atividade visando o jogo com o São Paulo, domingo, pela segunda rodada do Brasileirão, quatro jovens integraram o trabalho: Daniel Cabral, André, Santiago e Zé Wellinton.Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completa!Entre esses quatro atletas, apenas André, de 20 anos, disputou as primeiras rodadas do Carioca de 2022. O atacante foi titular na vitória sobre a Portuguesa e no empate com o Volta Redonda. As boas atuações e a semelhança física e de estilo com Bruno Henrique chamaram a atenção para o garoto do Ninho.
Já Daniel Cabral é um nome falado há anos no clube, onde já fez sua estreia profissional em 2020. São quatro partidas pelo time principal do meia de 19 anos, que tem passagens de destaque pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17.Já Zé Wellinton e Santiago têm menos tempo de Ninho. O primeiro citado é lateral-esquerdo chegou ao clube em 2020 e, com 18 anos, está em seu primeiro ano de Sub-20. Já o segundo, que é paraguaio e atua como lateral-direito, chegou ao Rubro-Negro nesta temporada. O atleta tem passagens pela base do Sportivo Luqueño (PAR), Juventus (ITA), e Beitar Jerusalém. de Israel.A utilização dos garotos do Ninho nas atividades têm sido frequente desde a chegada do Paulo Sousa. Os nomes "convocados" dependem da necessidade do elenco profissional no momento. Nos jogos, o treinador português também tem dado espaço a jovens. São os casos de Lázaro e João Gomes, por exemplo.
Crédito: Olateral-esquerdoZéWellintoneomeiaArrascaetaemtreinodoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River
Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados