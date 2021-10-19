Garotos do Ninho: dupla da base do Flamengo é convocada pela Seleção Brasileira Sub-18

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O goleiro Kauã e o atacante Werton, ambos do Flamengo, foram convocados pelo técnico Dudu Patetuci, da Seleção Brasileira Sub-18, nesta terça-feira, para a disputa da Revelations Cup Sub-20 2021 (Copa das Revelações). A competição acontece no México entre os dias 9 e 17 de novembro.> LANCE! relembra duelos marcantes e recentes entre Athletico-PR e FlamengoConforme informa o calendário do torneio, o Brasil estreia contra os Estados Unidos no dia 10 de novembro, às 19h. Na segunda rodada, no dia 13 de novembro, a equipe encara o México às 21h. Por fim, o Brasil encerra a participação contra a Colômbia no dia 16 de novembro, às 19h.

Todos os horários são de Brasília e os jogos serão realizados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya Fútbol Club, no estado de Guanajuato. Embora seja um torneio sub-20, o treinador escolheu levar atletas com um ano a menos e explicou o motivo.

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- O torneio permite a inscrição de jogadores nascidos em 2002. Mas vamos levar um grupo com um ano a menos, pois será aquele que disputará as competições em 2023 - explicou Dudu Patetuci, ao site oficial da CBF.

- É uma geração que estamos observando e desenvolvendo desde 2018 com a criação das seleções dos anos ímpares. Trabalhamos com eles na Granja Comary durante uma semana no início do mês. Esse período foi importante como preparação para a disputa da Revelations Cup - completou.VEJA A LISTA DE CONVOCADOS

Goleiros:Kauã - Clube de Regatas do FlamengoMycael - Club Athletico ParanaenseNatan - Sociedade Esportiva Palmeiras

Zagueiros:João Pedro - Club Athletico ParanaenseLucas Belezi - Sport Club Corinthians PaulistaRobert - Sport Club Corinthians PaulistaWeverton - Cruzeiro Esporte Clube

Laterais:Andre Dhominique - Esporte Clube BahiaLucas Kawan - Grêmio Foot-Ball Porto AlegrenseCuiabano - Grêmio Foot-Ball Porto AlegrensePatryck - São Paulo Futebol Clube

Meio campistas:Alexandre Lopes -Clube Atlético MineiroAndrey - Club de Regatas Vasco da GamaJader - Club Athletico ParanaenseJuninho - Club Athletico ParanaenseKeven - Sport Club Corinthians PaulistaMarlon Gomes - Club de Regatas Vasco da Gama