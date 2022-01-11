Garoto de 15 anos brilha, e reservas do Corinthians vencem o São José-SP pela Copinha

Na última partida do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians, já classificado para o mata-mata da competição, venceu o São José por 2 a 0 e garantiu 100% de aproveitamento na fase de grupos. Pedro e Giovane, no segundo tempo, fizeram os gols da partida.
O próximo adversário do Timão na Copinha será o Ituano. Já o São José não conseguiu a classificação, ficando em último lugar. O Resende ficou com o segundo lugar e enfrenta o Fortaleza na próxima fase.
COMEÇO EQUILIBRADO
Precisando da vitória para poder sonhar com a classificação, o São José iniciou os minutos iniciais pressionando no ataque, e buscando jogadas pelo altos. O Corinthians resistiu a pressão inicial dos mandantes e, após os primeiros cinco minutos, passou a controlar a posse de bola.
O jogador mais acionado do Timão era o lateral-direito e capitão Daniel Marcos. Com liberdade no lado direito, ele invadiu a área e tentou chute por cobertura aos 14 minutos, mas Bruno fez a defesa.
BLITZ ALVINEGRA
A primeira grande oportunidade da partida veio aos 17 minutos, com os visitantes. Richard fez ótima jogada individual pela direita e cruzou para Arthur Souza. Livre, o atacante acabou tirando demais do gol e cabeceou para fora. Nos minutos seguintes, o Timão construiu três boas chances de gols.
Pedro passou a ser o jogador mais perigoso da partida. Aos 30 minutos, o atleta do Timão iniciou contra-ataque com muita velocidade e cruzou. No entanto, a bola subiu demais e Richard não foi feliz no cabeceio.
O clima esquentou quando ele e Matheus Teixeira se desentenderam em uma disputa de bola aos 41 minutos.
CORINTHIANS SEGUE EM CIMA
Na volta do intervalo, o São José, que ficou encurralado no campo de defesa na primeira etapa, tentou sair para o jogo no início da segunda etapa, explorando o lado direito com lançamentos longos dos defensores.
Mas rapidamente o Corinthians retomou passou a controlar a posse de bola, forçando jogadas pelas laterais do campo. A equipe da casa novamente estava presa ao campo de defesa e não conseguiu oferecer perigo ao Timão.
BRILHA A ESTRELA DO GAROTO PEDRO
O gol do Corinthians parecia questão de tempo, e aos 28, ele saiu. Giovane cruzou, o goleiro Bruno não agarrou e deixou a bola passar. Pedro apareceu livre na segunda trave e completou para o gol vazio, dando a vantagem no placar para o Corinthians.
ALTERAÇÕES SURTIRAM EFEITO
O gol tranquilizou os jogadores do Timão, que arriscaram mais dribles nos minutos finais. Além disso, as mudanças feitas por Siston renovaram as energias do Timão. Do outro lado, apesar das mudanças, Thiago Bittencourt não encontrou soluções para o São José
Aos 47 minutos, Emerson Urso recebeu na ponta da área e foi derrubado. O juiz assinalou a penalidade e Giovanni bateu no lado esquerdo do goleiro, sacramentando o placar.
SÃO JOSÉ 0 X 2 CORINTHIANSLocal: Martins Pereira, São José dos Campos (SP)Data e Horário: 10 de janeiro de 2022, ás 20hÁrbitro: Leonardo de Jesus SampaioAssistentes: Claudio Rafael Ribeiro e William Trufelli MalaquiasPúblico/renda: 10.000Cartões amarelos: Breno (SJO)Cartões vermelhos: -Gols: Pedro (28/2ºT) (0-1) e Giovane (47/2ºT) (0-2)
SÃO JOSÉBruno; Matheus T, Vitor, Matheus (Vinicius Estevam, 38'/2ºT) e Breno (Breno, 38'/2ºT); Andrez, Rodrigo, Vinícius (Keven, 28'/2ºT) e Gabriel (Nicolas, 38'/2ºT); Rafael Silva (Tailor, 28'/2ºT) e José Carlos. Técnico: Thiago Bittencourt.
CORINTHIANSBruno; Daniel Marcos, Lucas Belezi, Vitor e Murillo; Ryan (Emerson Urso, 23'/2ºT), Riquelme (Cauan, 23'/2ºT), Pedro (Thomas, 33'/2ºT) e Richard Cossoniche (Pedrinho, 11'/2ºT); Arthur Souza (Keven, 33'/2ºT) e Rodrigo Varanda (Giovane, 23'/2ºT). Técnico: Diogo Siston.