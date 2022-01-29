Garotada do Flamengo decepciona e fica só no empate com o Volta Redonda

O Flamengo foi ao Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado, mas a molecada de Fabio Matias decepcionou, não conseguiu vencer e nem sair do 0 a 0 diante do Volta Redonda, em duelo válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Paulo Sousa esteve no local para assistir a um empate morno e carente de emoções.

Contudo, o técnico, a partir da próxima rodada do Estatual, terá a chance de fazer a diferença à beira do campo, já que deve estrear diante do Boavista, na quarta-feira, em duelo que também será no Raulino. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW> Veja a tabela do Cariocão

DUAS CABEÇADAS... E SÓ

Quem viveu uma madrugada agitada ou acordou cedo para trabalhar muito provavelmente tirou cochilos ao longo da primeira etapa. O jogo iniciou truncado e com erros de passes em profusão; dos dois lados. E assim permaneceu até a casa dos 35 minutos, quando a primeira (!) finalização do jogo enfim ocorreu. Veio do Flamengo, que logo depois chegou perto com Matheus França e Yuri, já na reta final, ambos em cabeçadas perto do gol, mas o primeiro viu a bola ir para fora e o segundo, nas mãos do goleiro Luiz Felipe.

ESBOÇO DE EMOÇÃO, MAS NEM TANTO

O segundo tempo até foi mais animado. O reinício já teve o primeiro arremate do Voltaço, que passou a estocar com mais frequência, inclusive obrigando Matheus Cunha a realizar uma belíssima defesa à queima-roupa - o que ocorrera novamente nos acréscimos, salvando o Fla. Ainda nos minutos iniciais, do outro lado, André Luiz capou (de cabeça) uma bola à feição, novamente pelo alto, cruzada por Wesley. E nada do Flamengo conseguir abrir o placar, zerado até o apito final num jogo modorrento.

FICHA TÉCNICAVOLTA REDONDA X FLAMENGOData e hora: 29 de janeiro de 2022, às 18h (de Brasília)Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e André Roberto Smith SilveiraGramado: bomCartões amarelos: Júlio Amorim, Luiz Paulo, Marcos Júnior (VOL) / Marcos Paulo, Igor Jesus (FLA)Cartões vermelhos: -

GOLS: -

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Luiz Felipe; Júlio Amorim (Iury, 26'/2ºT), Grasson, Dilsinho e Luiz Paulo; Pedro Thomaz (Marcos Júnior, 23'/2ºT), Caio Vitor (Hugo Cabral, 17'/2ºT) e Tinga; Pedrinho, Lelê (Natan, 26'/2ºT) e MV (Renato Mattos, 26'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Fabio Matias)​Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo (Richard, 36'/2ºT); Igor Jesus, Matheus França e Yuri (João Gomes, intervalo); Thiaguinho (Kayke David, 36'/2ºT), Lázaro e André (Mateusão, 23'/2ºT).