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Gareth Bale não aceita redução salarial e cobra salário integral do Real Madrid até 2022

Atacante está emprestado ao Tottenham até o fim da temporada e clube inglês ajuda com pagamento de metade do salário de mais de R$ 4 milhões do galês...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 17:07
Crédito: JULIAN FINNEY / POOL / AFP
Gareth Bale deve exigir o pagamento de seu lucrativo salário junto ao Real Madrid mesmo que nunca mais jogue pelo clube espanhol, segundo o “The Mirror”. O atacante, que está emprestado ao Tottenham, tem contrato com a equipe merengue até 2022 e recebe cerca de 600 mil libras (mais de R$ 4 milhões) por semana, sendo que os ingleses pagam apenas metade do valor.O galês pode retornar ao time de Zidane ao final desta temporada, mas a expectativa é de que seja emprestado novamente para reduzir o custo da folha salarial do Real Madrid. O Tottenham é o principal candidato para o futuro do veterano de 31 anos, mas não há informações sobre uma proposta de renovação do atual acordo.
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Na última temporada, Bale forçou sua saída da Espanha após ter sido preterido pelo comandante francês na equipe titular em diversas oportunidades. No entanto, o jogador afirmou que irá tomar uma decisão ao final da campanha do Tottenham. No último mês de fevereiro, o atacante foi um dos principais destaques do clube londrino.

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