Gareth Bale não aceita redução salarial e cobra salário integral do Real Madrid até 2022

Gareth Bale deve exigir o pagamento de seu lucrativo salário junto ao Real Madrid mesmo que nunca mais jogue pelo clube espanhol, segundo o “The Mirror”. O atacante, que está emprestado ao Tottenham, tem contrato com a equipe merengue até 2022 e recebe cerca de 600 mil libras (mais de R$ 4 milhões) por semana, sendo que os ingleses pagam apenas metade do valor.O galês pode retornar ao time de Zidane ao final desta temporada, mas a expectativa é de que seja emprestado novamente para reduzir o custo da folha salarial do Real Madrid. O Tottenham é o principal candidato para o futuro do veterano de 31 anos, mas não há informações sobre uma proposta de renovação do atual acordo.