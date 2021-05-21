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Gareth Bale cogita aposentadoria ao final da próxima temporada

Atacante deve voltar ao Real Madrid e encerrar a carreira por conta das inúmeras lesões que o tem afastado do melhor nível que poderia apresentar nos clubes...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 13:05

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 13:05

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O atacante Gareth Bale deve retornar ao Real Madrid e encerrar sua carreira em 2022, segundo o "As". O galês sofreu com diversas lesões que o limitou em números de partidas e treinos com a camisa do Tottenham, clube onde está jogando emprestado.Logo em sua chegada ao futebol inglês, o camisa nove conviveu com um problema no joelho e só estreou na 5ª rodada da Premier League. As lesões muscularem também o perseguiram e Bale traço um plano em que treinava apenas três vezes na semana, sendo um para fazer trabalho de recuperação.
> Veja a tabela da Premier League
O diário espanhol também afirma que o galês nunca foi atraído com a ideia de participar de três jogos em uma mesma semana, como quando o Tottenham estava vivo nas copas domésticas e Europa League. Além disso, o atleta não participou ou se limitou a poucos minutos em campo contra os grandes times do Reino Unido.
Ainda assim, Bale irá participar da Eurocopa com a sua seleção, o que era seu desejo quando deixou o Real Madrid para ter mais tempo de jogo. Assim, o atleta espera terminar seu último ano de contrato com a equipe merengue e pendurar as chuteiras aos 33 anos.

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