Gareth Bale cogita aposentadoria ao final da próxima temporada

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP

O atacante Gareth Bale deve retornar ao Real Madrid e encerrar sua carreira em 2022, segundo o "As". O galês sofreu com diversas lesões que o limitou em números de partidas e treinos com a camisa do Tottenham, clube onde está jogando emprestado.Logo em sua chegada ao futebol inglês, o camisa nove conviveu com um problema no joelho e só estreou na 5ª rodada da Premier League. As lesões muscularem também o perseguiram e Bale traço um plano em que treinava apenas três vezes na semana, sendo um para fazer trabalho de recuperação.

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O diário espanhol também afirma que o galês nunca foi atraído com a ideia de participar de três jogos em uma mesma semana, como quando o Tottenham estava vivo nas copas domésticas e Europa League. Além disso, o atleta não participou ou se limitou a poucos minutos em campo contra os grandes times do Reino Unido.