Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Garçom! Gustavo Scarpa lidera ranking de assistências no Brasileirão

O meia conta com 25 jogos e 14 participações diretas em gols, sendo 10 assistências, o que o torna o líder no quesito entre os times da série A...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 09:30

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 09:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu o Juventude nesta quarta-feira (16) por 3 a 0, com gols de Willian Matheus (contra), Deyverson e Breno Lopes. Mas o destaque da noite ficou por conta de Gustavo Scarpa que, mesmo sem balançar as redes, foi crucial para os três pontos, com duas assistências - além de ter batido o escanteio que originou o gol contra.
ATUAÇÕES: Scarpa brilha e Deyverson marca em vitória do Palmeiras em Caxias
Desde o começo da temporada, ele entrou em campo em 25 oportunidades com a camisa alviverde, tendo participado de 14 dos 54 gols da equipe em 2021. De acordo com o Footstats, o meia acaba tendo uma participação de gol a cada 103 minutos jogados, além de ser o líder do Palmeiras em participação em gols. Além disso, dessas 14 participações, 10 foram servindo seus companheiros, o que torna Scarpa o líder em assistências entre todos os jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAinda de acordo com o Sofa Score, Scarpa liderou todos os requisitos de meias entre os colegas de Palmeiras. Destaque para o mapa de calor do jogador, que mostra os locais nos quais ele se fez presente durante a partida, e apontou toda polivalência do canhotinha.Contratado em 2018, Scarpa passou por altos e baixos na equipe palmeirense, com sua saída sendo cogitada em diversas ocasiões. Ao todo, são 141 jogos pelo alviverde, com 25 gols marcados. O próximo compromisso do time é domingo (20), às 11h, diante do América-MG pela quinta rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados