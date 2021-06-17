Garçom! Gustavo Scarpa lidera ranking de assistências no Brasileirão

O Palmeiras venceu o Juventude nesta quarta-feira (16) por 3 a 0, com gols de Willian Matheus (contra), Deyverson e Breno Lopes. Mas o destaque da noite ficou por conta de Gustavo Scarpa que, mesmo sem balançar as redes, foi crucial para os três pontos, com duas assistências - além de ter batido o escanteio que originou o gol contra.
ATUAÇÕES: Scarpa brilha e Deyverson marca em vitória do Palmeiras em Caxias
Desde o começo da temporada, ele entrou em campo em 25 oportunidades com a camisa alviverde, tendo participado de 14 dos 54 gols da equipe em 2021. De acordo com o Footstats, o meia acaba tendo uma participação de gol a cada 103 minutos jogados, além de ser o líder do Palmeiras em participação em gols. Além disso, dessas 14 participações, 10 foram servindo seus companheiros, o que torna Scarpa o líder em assistências entre todos os jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAinda de acordo com o Sofa Score, Scarpa liderou todos os requisitos de meias entre os colegas de Palmeiras. Destaque para o mapa de calor do jogador, que mostra os locais nos quais ele se fez presente durante a partida, e apontou toda polivalência do canhotinha.Contratado em 2018, Scarpa passou por altos e baixos na equipe palmeirense, com sua saída sendo cogitada em diversas ocasiões. Ao todo, são 141 jogos pelo alviverde, com 25 gols marcados. O próximo compromisso do time é domingo (20), às 11h, diante do América-MG pela quinta rodada do Brasileirão.