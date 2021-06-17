Garçom! Gustavo Scarpa lidera ranking de assistências no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu o Juventude nesta quarta-feira (16) por 3 a 0, com gols de Willian Matheus (contra), Deyverson e Breno Lopes. Mas o destaque da noite ficou por conta de Gustavo Scarpa que, mesmo sem balançar as redes, foi crucial para os três pontos, com duas assistências - além de ter batido o escanteio que originou o gol contra.

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Desde o começo da temporada, ele entrou em campo em 25 oportunidades com a camisa alviverde, tendo participado de 14 dos 54 gols da equipe em 2021. De acordo com o Footstats, o meia acaba tendo uma participação de gol a cada 103 minutos jogados, além de ser o líder do Palmeiras em participação em gols. Além disso, dessas 14 participações, 10 foram servindo seus companheiros, o que torna Scarpa o líder em assistências entre todos os jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro.