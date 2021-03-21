'Garçom' do Flamengo no Estadual, Matheuzinho se destaca em outros fundamentos; confira os números!

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Enquanto o time principal do Flamengo ainda não está todo à disposição para a disputa do Carioca, os "Garotos do Ninho" estão aproveitando a oportunidade de defender o clube no Estadual. Entre os destaques está Matheuzinho, lateral que vem se beneficiando do "vácuo" pela presença de Isla no grupo que está realizando pré-temporada e o fim das negociações entre a direção e Rafinha, que não voltará mais. Além das assistências, o camisa 34 também se destaca nos passes, desarmes e cruzamentos, liderando a equipe nos fundamentos.

Os passes para gols contra o Macaé e Resende - ambos de Rodrigo Muniz - fazem de Matheuzinho o maior garçom do Carioca ao lado de Bruno Nazário. Titular nas quatro rodadas do Estadual, o lateral-direito também está entre os atletas com mais passes certos, desarmes e cruzamentos certos do Flamengo.Integrado ao elenco principal de forma definitiva desde a última temporada, Matheuzinho hoje é o substituto imediato de Maurício Isla para o Rogério Ceni. Aos 20 anos, o lateral-direito tem contrato com o Flamengo até junho de 2025.

Confira os números de Matheuzinho, do Flamengo, no Carioca (Via Foostats)*:

2º em passes certos do Flamengo e do Campeonato Carioca, com 210, atrás do apenas João Gomes, com 215.

3º em desarmes do Campeonato Carioca e 1º do Flamengo, com 14.

1º em cruzamentos certos do Flamengo e do Campeonato Carioca, com 10.