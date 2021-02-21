Ganhando minutos preciosos, Renan cita momento de aprendizado no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Titular em duas das três últimas partidas do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro e lateral-esquerdo Renan vem ganhando espaço dentro da equipe alviverde. Diante do Coritiba, na derrota por 1 a 0 no Couto Pereira, o camisa 26 completou dez jogos com a camisa do Verdão.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Sampaoli de malas prontas para a França, PSG mira substituto para Mbappé… Veja o Fim de Semana do Mercado

Mais jovem a atingir esta marca na temporada, Renan destacou o momento de aprendizado que vem passando. Segundo ele, a experiência e ritmo de jogo está somando em sua carreira.

– Essa sequência de jogos é muito importante pra mim. Com certeza ganhar experiência e ritmo de jogo está acrescentando bastante na minha carreira e vou seguir trabalhando pra melhorar. […] Fazer bons jogos nessa reta final ajuda a ganhar confiança e mostrar que estou à disposição quando for preciso. Está sendo um momento de muito aprendizado.

Elogiado por Abel na coletiva pós jogo em Curitiba, o jogador ressaltou a boa relação que tem com o treinador, revelando o aprendizado adquirido no dia-dia ao lado do português.

– A minha relação com o Abel é muito boa. É um cara que vem me ensinando bastante no dia a dia, a cada jogo ele mostra os pontos fracos e fortes do adversário e isso contribui bastante pra gente. É um excelente treinador.No Palmeiras desde 2015, Renan se destacou na categoria sub-17, atuando de maneira alternada como zagueiro e lateral-esquerdo. Embora jogasse mais centralizando formando dupla com Henri, o jovem conseguia desempenhar alto nível em ambas as posições.

Como profissional, já exerceu as duas funções, sendo inserido também em esquema com três zagueiros. No entanto, nos confrontos contra Fortaleza e Coritiba, atuou integralmente na lateral e só voltou para a zaga na quarta (17), após a expulsão do chileno Kuscevic, já no final da partida.

Quando perguntado sobre o posicionamento em que se sente mais confortável dentro de campo, Renan ressaltou que visa sempre estar preparado para ajudar em campo.

– Quando você está em um clube grande como o Palmeiras, acaba se acostumando com decisões e momentos importantes durante a temporada. É claro que o frio na barriga sempre existe para todos, mas temos que estar focados para brigar pelos títulos que disputarmos.