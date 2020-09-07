Galo joga bem e com gol de Sasha, vence o Coritiba fora de casa

Crédito: O Galo foi dominante no primeiro tempo, fez o placar e administrou a etapa final saindo com os três pontos-(Twitter/Coritiba

O Atlético-MG conseguiu um importante resultado neste domingo, 6 de setembro, ao vencer o Coritiba por 1 a 0, gol de Eduardo Sasha, garantindo três pontos para o alvinegro de Minas, que chegou aos 15 pontos, está a dois do líder internacional, mas com uma partida a menos. Veja o gol no vídeo abaixo. O duelo teve tudo para ter sido decidido já na primeira etapa, se o Galo não perdesse tantas chances de marcar. O Coxa teve algumas chances, mas na base do “abafa”, já que a equipe comandada por Jorginho está se credenciando a ser um dos times que lutarão contra o rebaixamento. A equipe mineira dominou a maior parte do jogo, soube controlar a bola e o destaque do jogo foi Sasha, que se apresentou como Sampaoli deseja: frequentando a pequena área rival e ainda sendo útil na armação de jogadas. O resultado levou o Atlético para a terceira posição e pode até assumir a ponta na próxima rodada, quando encara o Santos fora de casa. Já o Coritiba termina a rodada na zona do rebaixamento com sete pontos e preocupa a sua torcida para a sequência do campeonato. Improvisação na esquerda, primeiro tempo dominante e Sasha oportunista O Galo de Sampaoli começou com com Allan na lateral-esquerda no lugar de Guilherme Arana, que ganhou um descanso. O treinador argentino mostra que conta pouco com Fábio Santos, especialista na posição. Apesar do improviso de um volante no lado de campo, o Atlético foi soberano na etapa inicial e esteve muito perto de sair de campo com 2 a 0 no placar.

E, Eduardo Sasha parece atender o anseio de Sampaoli por um jogador que consegue jogar tanto dentro, quanto fora da área. O gol alvinegro no primeiro tempo, de Sasha, foi de um típico centroavante que fica sempre rondando a pequena área adversária.