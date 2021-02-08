Galhardo promete 'foco' para ajudar o Inter no título do BR-20

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após a negociação frustrada com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o meia-atacante Thiago Galhardo voltou aos trabalhos no Internacional e está pronto para ajudar o time de Abel Braga na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Sem demonstrar chateação com a permanência no Beira-Rio, o atleta utilizou a rede social para manifestar o seu comprometimento com o elenco.

‘Diante do cancelamento de minha transferência ao Al-Hilal, garanto que sigo extremamente focado em ajudar o Internacional na conquista do Campeonato Brasileiro. Como já disse muitas vezes, sou muito grato ao Inter e sempre honrarei essa camisa’, afirmou.

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Agora, fica a expectativa para que o jogador encare o Sport, em duelo marcado para a próxima quarta-feira, no Beira-Rio.

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