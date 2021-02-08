Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Galhardo promete 'foco' para ajudar o Inter no título do BR-20

Atleta teve a sua negociação 'melada' com o Al-Hilal, da Arábia Saudita e agora vai buscar a taça para o Colorado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 17:13

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:13

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após a negociação frustrada com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o meia-atacante Thiago Galhardo voltou aos trabalhos no Internacional e está pronto para ajudar o time de Abel Braga na reta final do Campeonato Brasileiro.
+ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Sem demonstrar chateação com a permanência no Beira-Rio, o atleta utilizou a rede social para manifestar o seu comprometimento com o elenco.
‘Diante do cancelamento de minha transferência ao Al-Hilal, garanto que sigo extremamente focado em ajudar o Internacional na conquista do Campeonato Brasileiro. Como já disse muitas vezes, sou muito grato ao Inter e sempre honrarei essa camisa’, afirmou.
+ Clubes brasileiros entram em Top 20 mundial de mais interações no Twitter em janeiro; veja ranking
Agora, fica a expectativa para que o jogador encare o Sport, em duelo marcado para a próxima quarta-feira, no Beira-Rio.
Desempenho
Principal nome do Colorado ao longo da campanha, Thiago Galhardo é o artilheiro da equipe com 16 gols marcados. O meia-atacante Claudinho do Bragantino é o maior goleador com 17 gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados