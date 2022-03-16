Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Galatasaray x Barcelona: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Europa
Galatasaray x Barcelona: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Europa

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira por uma vaga nas quartas de final da competição; jogo de ida terminou em 0 a 0
LanceNet

16 mar 2022 às 12:34

Nesta quinta-feira, o Galatasaray recebe o Barcelona pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. O primeiro duelo resultou em 0 a 0 e, com isso, as duas equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para se classificar. O confronto, no NEF Stadyumu, está marcado para às 14h45.BOM MOMENTOCom a chegada de novas contratações, o Barcelona se recuperou e vive um bom momento. A equipe comandada por Xavi conseguiu uma grande arrancada e, nos últimos 10 jogos, venceu sete e empatou três.
FASE DO GALATASARAYO Galatasaray não está nos seus melhores dias. Apesar de vencer o clássico contra o Besiktas nesta segunda-feira, a equipe ocupa apenas a 11ª colocação do Campeonato Turco e vem fazendo uma temporada irregular.FICHA TÉCNICAGalatasaray x Barcelona
Data e horário: 17/03/2022, às 14h45Local: NEF Stadyumu, em Istambul (TUR)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GALATASARAY (Técnico: Domènec Torrent)Peña; Boey, Nelsson, Marcão e Van Aanholt; Taylan, Berkan, e Feghouli; Babel, Kerem e Mostafa.
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué e Alba; De Jong, Busquets e Gavi; Dembélé, Aubameyang e Ferran Torres.
Foto: LLUISGENE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados