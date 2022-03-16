Galatasaray x Barcelona: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Galatasaray recebe o Barcelona pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. O primeiro duelo resultou em 0 a 0 e, com isso, as duas equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para se classificar. O confronto, no NEF Stadyumu, está marcado para às 14h45.BOM MOMENTOCom a chegada de novas contratações, o Barcelona se recuperou e vive um bom momento. A equipe comandada por Xavi conseguiu uma grande arrancada e, nos últimos 10 jogos, venceu sete e empatou três.
> Salah vira alternativa para Barcelona caso não acerte a contratação de Haaland
FASE DO GALATASARAYO Galatasaray não está nos seus melhores dias. Apesar de vencer o clássico contra o Besiktas nesta segunda-feira, a equipe ocupa apenas a 11ª colocação do Campeonato Turco e vem fazendo uma temporada irregular.FICHA TÉCNICAGalatasaray x Barcelona
Data e horário: 17/03/2022, às 14h45Local: NEF Stadyumu, em Istambul (TUR)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GALATASARAY (Técnico: Domènec Torrent)Peña; Boey, Nelsson, Marcão e Van Aanholt; Taylan, Berkan, e Feghouli; Babel, Kerem e Mostafa.
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué e Alba; De Jong, Busquets e Gavi; Dembélé, Aubameyang e Ferran Torres.