Gabriel Veron treina em tempo integral pela primeira vez de olho na volta ao Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Afastado dos gramados desde o confronto contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, no dia 14 de abril, Gabriel Veron deu um importante passo para voltar a atuar pelo Palmeiras. O atacante realizou um treino com o elenco e será avaliado diariamente por profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) para retornar aos gramados de maneira segura.

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O jogador batalha contra constantes lesões durante seu curto trajeto no futebol profissional. Por isso, o clube trata a situação com cautela. Deste modo, o ponta permanecerá sem atuar até o NSP ter certeza de que a volta não causará algum problema físico, ou seja, a proximidade das oitavas da Libertadores, assim como a disputa pelo Brasileirão, não serão fatores levados em consideração.

Ainda sem condições de jogo, a Cria da Academia participou de um jogo-treino contra o XV de Jaú na última quinta-feira (01). Nesta segunda-feira (05), o atleta realizou sua primeira sessão de treinamentos sem restrições com o restante da equipe, assim como o atacante Dudu.