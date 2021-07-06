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futebol

Gabriel Veron treina em tempo integral pela primeira vez de olho na volta ao Palmeiras

Apesar da proximidade das oitavas da Libertadores, atacante segue sendo monitorado para retornar aos gramados de maneira segura...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 09:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Afastado dos gramados desde o confronto contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, no dia 14 de abril, Gabriel Veron deu um importante passo para voltar a atuar pelo Palmeiras. O atacante realizou um treino com o elenco e será avaliado diariamente por profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) para retornar aos gramados de maneira segura.
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O jogador batalha contra constantes lesões durante seu curto trajeto no futebol profissional. Por isso, o clube trata a situação com cautela. Deste modo, o ponta permanecerá sem atuar até o NSP ter certeza de que a volta não causará algum problema físico, ou seja, a proximidade das oitavas da Libertadores, assim como a disputa pelo Brasileirão, não serão fatores levados em consideração.
Ainda sem condições de jogo, a Cria da Academia participou de um jogo-treino contra o XV de Jaú na última quinta-feira (01). Nesta segunda-feira (05), o atleta realizou sua primeira sessão de treinamentos sem restrições com o restante da equipe, assim como o atacante Dudu.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoGabriel Veron é tido como uma das principais promessas da base palmeirense. O atleta recebeu a bola de ouro da Copa do Mundo Sub-17 em 2019. Mesmo sem atuar, a joia é especulada em times europeus, mas o Palmeiras ainda não recebeu propostas.

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