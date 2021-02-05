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futebol

Gabriel Veron é cortado do Mundial pelo Palmeiras; Lucas Esteves é o substituto

O atacante não teria condições físicas de atuar em uma eventual final e, por conta disso, foi desconvocado pelo Verdão da lista de inscritos da competição da Fifa
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LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 19:25

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 19:25

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na tarde desta sexta-feira (05), o Palmeiras anunciou que Gabriel Veron foi cortado da lista de atletas relacionados para o Mundial de Clubes. O substituto do atacante será o lateral-esquerdo Lucas Esteves, que foi ao Qatar como suplente. >> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos
Apesar de estar se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, que, inclusive, o impediu de disputar a final da Libertadores da América, Veron viajou com a delegação para Doha. Segundo a assessoria do Verdão, no entanto, é certo que o atacante não teria condições físicas de atuar em uma eventual final.
Caso algum outro jogador sofra uma lesão, o Palmeiras, conforme é permitido pelo regulamento da Fifa, poderá realizar trocas até 24 horas antes da estreia contra o Tigres. A lista permite 23 jogadores, mas o Alviverde viajou com 28.Com transmissão da Globo e SporTV, o Verdão encara a equipe mexicana do Tigres neste domingo, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Education City.

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