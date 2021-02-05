Gabriel Veron é cortado do Mundial pelo Palmeiras; Lucas Esteves é o substituto

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira (05), o Palmeiras anunciou que Gabriel Veron foi cortado da lista de atletas relacionados para o Mundial de Clubes. O substituto do atacante será o lateral-esquerdo Lucas Esteves, que foi ao Qatar como suplente. >> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos

Apesar de estar se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, que, inclusive, o impediu de disputar a final da Libertadores da América, Veron viajou com a delegação para Doha. Segundo a assessoria do Verdão, no entanto, é certo que o atacante não teria condições físicas de atuar em uma eventual final.